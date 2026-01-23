快訊

火星狂墜！高雄鼓山興建中30層豪宅大樓起火 頂樓整層陷火海

營建廢棄物倒遍台南 27公司102人起訴

聯合報／ 記者邵心杰林伯驊／台南報導

許姓夫婦等人自2023年5月至去年2月間，將營建工地現場所產出、未經分類而摻有廢棄水泥、磚塊、磁磚等營建事業<a href='/search/tagging/2/廢棄物' rel='廢棄物' data-rel='/2/103713' class='tag'><strong>廢棄物</strong></a>，運載並傾倒、掩埋或堆置在台南魚塭、農地及光電場預定地。圖／讀者提供
許姓夫婦等人自2023年5月至去年2月間，將營建工地現場所產出、未經分類而摻有廢棄水泥、磚塊、磁磚等營建事業廢棄物，運載並傾倒、掩埋或堆置在台南魚塭、農地及光電場預定地。圖／讀者提供
台南檢警環歷時2年偵辦環境犯罪集團，辰揚企業行許錫李夫婦與營建工地土尾、砂石車司機等人，涉嫌將營建混合廢棄物載運至台南23處魚塭、農地及光電場濫倒、掩埋，面積近30公頃、約40個足球場大，獲利2865萬餘元，檢方依違反廢棄物清理法罪嫌將許姓夫婦、環保業者、地主、司機等102人與27家公司起訴。

檢警環調查，許錫李夫妻在安南區經營宸揚企業行，擁有運輸車隊及多名司機，尋找閒置農地或需要回填的土地，承攬清運營造業者的營建混合廢棄物濫倒、掩埋，甚至埋進自己的兩處農地，有些地主根本不知土地遭偷埋廢棄物。

檢方指出，許姓夫婦與土尾業者等人自2023年5月至去年2月間，自台南多處營建工地，包括地下室、地下道、寺廟、游泳池或食品加工廠等工程，所產出未經分類而摻有水泥、磚塊、磁磚等營建混合廢棄物，經由土地提供者或現場管理人引導，由司機運載入內傾倒、掩埋或堆置。

清查濫倒地點包括安南、新市、新化、左鎮、關廟、仁德及南區等共23處魚塭或農地，以及七股3處光電場預定地，土地地號共計168筆、面積近30公頃、約40個足球場。

許錫李夫婦坦承犯行，許說，辰揚未領有廢棄物清運、處理相關許可或證照，八成業務是土石運輸，有時應客戶需求才協助清運及處理營建混合廢棄物，清運處理費一車約5000~6000元，配合客戶需求安排人車、作業方式及流程，有時他也會開車載運。

檢方歷時2年共8次查緝行動，動員環保、地政、警政共約350人次，搜索78處所，開挖非法掩埋場19處、30次，總共拘提22人、傳喚101人、羈押10人。現場查扣曳引車、營業半拖車、挖土機等車輛及機具，去年已由行政執行署台南分署拍賣共計15輛、價值906萬4000元。

全案偵結，檢方依違反廢清法等罪嫌起訴102人，包括許錫李夫婦等13名土尾業者，還有砂石車與挖土機司機、現場管理人及土地提供者，27家公司因負責人等涉案依同法起訴。

廢棄物 砂石 營造業

