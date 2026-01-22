滿堂紅麻辣鍋洗錢延燒！私廚虎爺台菜老闆也涉案 檢方再成功羈押3人

台北地檢署偵辦「滿堂紅」麻辣火店洗錢案，檢方聲押老闆娘蔡閔如獲准後，前天發動第2波搜索，拘提私廚「虎爺台菜」老闆詹軒文等8人到案，檢察官陳雅詩認為，蔡閔如表弟雷智翔不僅提款，疑是洗錢主謀之一，且有串滅證之虞，聲押雷智翔與旺紅公司會計牟得真、仜川國際兼釧瓏公司負責人何居易，法院晚間裁准羈押禁見，全案目前已4人收押。

私廚名人詹軒文原諭令50萬交保，但他4小時內湊不到錢，請求降保為20萬元，經檢察官同意後，又拖了3小時，到今凌晨才透過友人幫忙，勉強拿出19萬5千元辦保，連法警都傻眼。至於荃冠公司負責人張琴芳、旺紅公司負責人莊金鵬原本都50萬交保、但2人也哭窮，後來雙雙降保30萬、均限制出境出海。

檢方去年偵辦一起假檢警、假投資複合式詐騙案，查出4個月內有18名被害人遭詐九億元，追查金流發現，「滿堂紅」負責人蔡閔如有資金缺口，索性與詐團勾結，提供公司帳戶供詐團作為洗錢斷點，有1億餘元贓款流入蔡閔如掌控的9間公司。