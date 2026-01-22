台中KTV酒後爭執釀命案 男開槍打死顧客遭起訴

快訊

中央社／ 台中22日電

吳姓男子去年9月間，於台中某KTV消費時，與另名顧客曾男互看不順眼，雙方起口角衝突，吳男向友人王男索討保管的彈夾後，開槍擊斃曾男，檢方依殺人等罪起訴吳男等2人。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，吳男於民國114年9月25日凌晨0時56分，與4名友人一同前往台中市梧棲區某KTV消費。

吳男曾一度離開KTV店，載友人李女前往KTV，李女中途藉故離開包廂，加上吳男酒後與KTV內他人發生口角，吳男即以通訊軟體，要友人蔡男（另案偵辦）將保管的手槍、子彈送至KTV，蔡男立即依指示送至店內。

吳男在店內拿出槍枝時，KTV負責人邱男及店內女陪侍陳女，立即不斷安撫吳男，並聯繫已返家的李女返回現場，經李女返回店內向吳男道歉，吳男因此卸下彈匣清槍，李女趁機取走彈匣及子彈，交給吳男的友人王男。

當天凌晨4時40分，店內其他顧客曾男與卓男結束消費後步出店外，因與在店外的吳男，雙方互看不順眼，加上吳男因情緒不穩，進而與曾男、卓男發生口角衝突，經其他人勸阻下，曾男與卓男走向對面馬路，但雙方仍持續叫囂。

吳男見曾男等2人欲折返理論，吳男便向王男索討彈匣後，將彈匣裝入槍枝，李女為阻止衝突，將吳男推入巷內，曾男仍跟隨至巷內，遭吳男近距離開槍致當場死亡。

吳男犯案後，將作案使用槍枝，棄置於附近草叢中後逃逸，案經台中市警局清水分局通知吳男到案，警詢後依刑法殺人等罪嫌送辦。

全案經檢方偵辦後，20日依殺人、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將吳男等2人起訴，全案將由台灣台中地方法院國民法庭審理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

KTV 殺人 衝突

