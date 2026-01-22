一審檢察長6缺額12人爭搶 「台獨打手幫凶」檢察官也入列

法務部。聯合報系資料照

法務部一審檢察長職缺預計有6個缺額，檢察官人事審議委員會9位票選檢審委員今舉行檢審會的會前會，公告舉薦12位候選人至檢審會，入圍名單包含日前被大陸國台辦列「台獨打手幫凶」的高檢署檢察官陳舒怡，其中有6人是司法官班38期結業。

檢審委員日前公告指出，26名資深檢察官有意角逐新科檢察長。今9位票選檢審委員在會前會中，逐一討論25位檢察長遴選候選人，司長洪信旭部分則尊重其意願不納入討論範圍，最後經過絕對多數（得3分之2以上票數）表決結果，推薦12位候選人，明23日上午舉行檢審會正式會議。

九位票選檢審委員推薦12位候選人名單如下：

洪家原 法務部法制司司長（34） 林宏松 司法院政風處處長（38） 簡美慧 法務部檢察司副司長（38） 林秀敏 法務部保護司副司長（38） 吳怡明 最高檢察署調辦事檢察官兼書記官長（38） 林漢強 法務部廉政署副署長（38） 邱智宏 士林地檢署檢察官兼廉政署肅貪組組長（38） 趙燕利 臺灣高等檢察署檢察官（39） 陳玉華 臺灣高等檢察署檢察官（39） 陳舒怡 臺灣高等檢察署檢察官（40） 劉俊杰 臺中地檢署檢察官兼任廉政署中調組組長（41） 葉建成 臺中高分檢檢察官（42）

法務部日前指出，鑑於士林地方檢察署檢察長張云綺、台中地方檢察署檢察長張介欽職期將屆、新竹地方檢察署檢察長空缺、屏東地方檢察署檢察長陳盈錦預計於今年2月23日退休，將辦理相關人事調整作業，以維持業務順暢推動。