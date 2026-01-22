快訊

金正恩視察女湯「表情藏不住」全程盯緊緊 畫面曝光挨酸：怪到不行

勇消詹能傑殉職 救災指揮官還原「三進火場始末」同行義消聞詹喪命落淚

不僅霸凌女法官 法界謝宜容再爆爭議！判決不會寫「前院長會處理好」

一審檢察長6缺額12人爭搶 「台獨打手幫凶」檢察官也入列

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

<a href='/search/tagging/2/法務部' rel='法務部' data-rel='/2/151074' class='tag'><strong>法務部</strong></a>。聯合報系資料照
法務部。聯合報系資料照

法務部一審檢察長職缺預計有6個缺額，檢察官人事審議委員會9位票選檢審委員今舉行檢審會的會前會，公告舉薦12位候選人至檢審會，入圍名單包含日前被大陸國台辦列「台獨打手幫凶」的高檢署檢察官陳舒怡，其中有6人是司法官班38期結業。

檢審委員日前公告指出，26名資深檢察官有意角逐新科檢察長。今9位票選檢審委員在會前會中，逐一討論25位檢察長遴選候選人，司長洪信旭部分則尊重其意願不納入討論範圍，最後經過絕對多數（得3分之2以上票數）表決結果，推薦12位候選人，明23日上午舉行檢審會正式會議。

九位票選檢審委員推薦12位候選人名單如下：

洪家原 法務部法制司司長（34）

林宏松 司法院政風處處長（38）

簡美慧 法務部檢察司副司長（38）

林秀敏 法務部保護司副司長（38）

吳怡明 最高檢察署調辦事檢察官兼書記官長（38）

林漢強 法務部廉政署副署長（38）

邱智宏 士林地檢署檢察官兼廉政署肅貪組組長（38）

趙燕利 臺灣高等檢察署檢察官（39）

陳玉華 臺灣高等檢察署檢察官（39）

陳舒怡 臺灣高等檢察署檢察官（40）

劉俊杰 臺中地檢署檢察官兼任廉政署中調組組長（41）

葉建成 臺中高分檢檢察官（42）

法務部日前指出，鑑於士林地方檢察署檢察長張云綺、台中地方檢察署檢察長張介欽職期將屆、新竹地方檢察署檢察長空缺、屏東地方檢察署檢察長陳盈錦預計於今年2月23日退休，將辦理相關人事調整作業，以維持業務順暢推動。

檢察官 法務部 廉政署 台獨 國台辦

延伸閱讀

勞資糾紛！養雞場老闆棍插嘴攪斷員工10顆牙...推下橋致死 判關13年定讞

幼兒遭保母虐待致發展遲緩 獲助返印尼與母團聚

陳佩琪貼出搜索票涉洩個資 廉政署：有違法疑慮

台北市殯儀館庫錢收賄案…廉政署第3波約談 3被告移送北檢

相關新聞

一審檢察長6缺額12人爭搶 「台獨打手幫凶」檢察官也入列

法務部一審檢察長職缺預計有6個缺額，檢察官人事審議委員會9位票選檢審委員今舉行檢審會的會前會，公告舉薦12位候選人至檢審...

撞死清大奇才判18年…胡家瑞提再審稱沒開車裝病 法官怒：你根本沒病

清大博士生林仲桓2016年遭改裝車駕駛胡家瑞闖紅燈撞倒，林捲入車底、遭拖行致死，胡肇事逃逸，他另持有槍械，檢方依殺人、槍...

高職生猛刺20多刀弒母 外公外婆提告追回女兒百萬現金、股票遺產

陳姓高職生不滿母親管教嚴，畢業典禮前夕拿水果刀闖進母親臥室猛刺20多刀，再打119稱「遭母攻擊」，陳母送醫不治，一審國民...

遠航案張綱維部分確定不服發監 盼回家探望母親

遠東航空董事長張綱維不服遠航案中，民用航空法被判2年半，不得上訴確定而發監執行，聲明異議。高院今天開庭，張綱維說，其他罪...

美工刀挖穿木板牆行竊 還盜賣被害人帳戶給詐團

高雄邱姓男子因缺錢花用，竟鋌而走險持美工刀將木板牆挖洞闖入鳥松區一戶民宅行竊，還偷走被害人銀行帳戶及密碼，轉頭賣給詐騙集...

北市夫妻離婚...2證人未確認「這件事」 法院判：婚姻關係仍存在

台北市一對夫妻結婚12年育有2名子女，2023年簽字離婚後，男方主張2名證人未實際確認夫妻有離婚真意，向法院起訴請求確認...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。