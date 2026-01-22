高職生猛刺20多刀弒母 外公外婆提告追回女兒百萬現金、股票遺產

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

陳姓高職生不滿母親管教嚴，畢業典禮前夕拿水果刀闖進母親臥室猛刺20多刀，再打119稱「遭母攻擊」，陳母送醫不治，一審國民法官庭判19年10月徒刑，上訴二審去年底遭駁回，外祖父母提告請求確認陳生繼承權不存在，桃園地院民事庭審理後准許請求，167萬元遺產由第二順位繼承人、即死者父母繼承。

這起逆倫事件發生於2024年6月1日，桃園八德高職生因故對母親不滿，當天上午持刀殺死親生母親，刑事部分一審桃園地院判處陳生有期徒刑19年10個月，由於陳生為陳母的獨子，法律上為第一順位繼承人，死者父母忍痛提告，主張外孫陳生故意殺害女兒，原告為死者陳母的父母，應依序繼承被繼承人陳母的遺產，為確保法律地位並排除繼承上不安狀態，訴請法院確認被告陳生繼承權不存在之訴。

民事庭審理期間，被告陳生對於原告外祖父母的主張表示「沒有意見」，並坦承確實有殺害母親的事實。

判決指出，確認法律關係之訴必須具有「即受確認判決的法律上利益」。被告陳生原為第一順位繼承人，若其繼承權存在，原告外祖父母將無法繼承遺產；反之，若被告權利不存在，原告則依法得以各繼承二分之一遺產，因此原告提起訴訟具有法律上的必要性。

法官認定，陳生故意殺害被繼承人的行為事實明確，且有刑事判決與起訴書為證，符合民法規定的喪失繼承權要件，判決被告陳生對陳母的繼承權不存在。

根據國稅局提供的財產清單，陳母留下的遺產總額核定為新台幣167萬8708元。遺產清單包含位於桃園市的建物（全部）及對應的土地持分，價值合計約162萬餘元，以及包含凱基金控、東聯化學、磐亞股份、台中商銀、台灣櫻花、榮剛材料、惠光股份、瑞智精密、盛弘醫藥、泰詠電子及友達光電等11檔上市公司股份。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

桃園八德陳姓高職生2024年6月畢業前夕持刀殺死親生母親，獲判有期徒刑19年10月，外公外婆提告確認陳生繼承權不存在之訴，桃園地院民事庭審理後准許請求，167萬元遺產由第二順位繼承人、即死者父母繼承。記者陳恩惠／攝影
