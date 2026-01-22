美工刀挖穿木板牆行竊 還盜賣被害人帳戶給詐團

高雄邱姓男子因缺錢花用，竟鋌而走險持美工刀將木板牆挖洞闖入鳥松區一戶民宅行竊，還偷走被害人銀行帳戶及密碼，轉頭賣給詐騙集團，害被害人淪為詐團人頭帳戶被指控洗錢，法官審理後判邱男竊盜及幫助洗錢罪分別10個月及6個月徒刑，併科罰金6萬元。

判決書指出，平時擔任鐵工的邱姓男子因為缺錢花用，急需資金需求，去年1月初在高雄市鳥松區某民宅內，持美工刀將倉庫與被害人房間之間的木牆割出孔洞，隨後由倉庫鑽過破洞侵入房內，搜刮被害人房內財物，並偷走被害人的合作金庫及土地銀行提款卡與密碼單。

邱男得手後為多賺一筆，隨即將被害人銀行帳戶轉手賣給身分不詳的詐騙集團成員，詐騙集團取得帳戶後，隨即對外實施假投資、假交易詐騙，短短幾天內導致5名被害人受騙，損失金額從數萬元至30萬元不等，贓款匯入後旋即遭轉出提領，害得被害人莫名其妙淪為洗錢嫌犯，還因此差點遭檢察官起訴。