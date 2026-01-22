撞死清大奇才判18年…胡家瑞提再審稱沒開車裝病 法官怒：你根本沒病

清大博士生林仲桓2016年遭改裝車駕駛胡家瑞闖紅燈撞倒，林捲入車底、遭拖行致死，胡肇事逃逸，他另持有槍械，檢方依殺人、槍砲罪起訴胡；胡2019年被判18年徒刑，併科10萬罰金定讞。胡聲請再審，台灣高等法院今開訊問庭，胡不停擾亂秩序，聲稱患有疾病，且「開車的不是我」，法官動怒「你根本沒有病，以為法官不會調卷嗎？」

林仲桓從電子結構及繞射型態上發現鍺烯的成長，有望取代石墨烯，增加傳輸速度，原訂2016年7月將成果投稿發表，沒想到遭撞身亡時，筆電被肇事者棄置，分析數據付之一炬。

胡家瑞（34歲）2016年6月22日深夜11點，開車行經新北市新店區中興路、民權路交叉路口，突然闖紅燈，高速迴轉，撞倒過斑馬線的林仲桓及另名許姓女子，林仲桓被卡在車底下，被拖行致死。檢方指出，胡肇事後逃逸，車子開到停車場，發現林的筆電卡在車下，把筆電丟到新店溪。

胡向檢警辯稱，當時車內音樂很大、隔熱紙又黑，沒發現撞到人，檢方勘驗監視器畫面，比對目擊者證詞，認定胡家瑞迴轉時先撞上許女，再撞上林，林還被拖行約50公尺，車速變慢、車體激烈晃動，胡不可能沒察覺肇事，將他依殺人罪嫌起訴。

車禍發生近4個月後，胡於10月15日清晨6點多在新店家中上演「舉槍自盡」戲碼，但槍傷疑非現場遺留的改造手槍子彈造成。警方查辦，胡自稱是撞死人心情不佳，檢方另依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌起訴。

在判決定讞後，胡家瑞曾聲請再審，理由是他罹患疾病、辨識能力降低，持槍射擊頭部，影響他的思考、反應及記憶，無法正常陳述，還指一審法官對他「強暴、脅迫、詐欺、疲勞訊問」致身心重創，但高院2023年1月30日駁回再審聲請。

胡這回聲請再審，除了又主張有病，還說當時車子上除了他還有「陳則維」、「王雅鈴」2人，自己是「出來扛的」。胡聲請傳「王雅鈴」作證，並表示因精神狀況不好，過程都忘記了。

法官說「我覺得你的精神很好啊，以為我都不會調卷？」並問為何事發10年才主張車上還有其他2人？胡則說「不是我撞的、我一個人扛」，並說「我也不知道槍是從哪裡來的」。

胡家瑞主張一審法官未將他送精神鑑定，但法官則拋出一審有審酌胡的就醫、服役驗退的紀錄，並指他事後另犯妨害公務案件，2018年曾於台北市立聯合醫院松德院區做精神鑑定，鑑定結果認為胡的辨識能力並無受影響。胡這時卻說「我不記得我有去松德醫院鑑定」，並爭執車禍發生在2016年，而這份鑑定是2018年做的。

「法官，你知道我車禍前、車禍後在哪裡嗎？」指責法官沒有仔細調查清楚，法官指胡「自始從未說過車子是別人開的」，連警察也沒聽過車上還有其他人，要他不要幽靈抗辯。