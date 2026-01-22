北市夫妻離婚...2證人未確認「這件事」 法院判：婚姻關係仍存在

快訊

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

<a href='/search/tagging/2/離婚' rel='離婚' data-rel='/2/103728' class='tag'><strong>離婚</strong></a>示意圖。圖／AI生成
台北市一對夫妻結婚12年育有2名子女，2023年簽字離婚後，男方主張2名證人未實際確認夫妻有離婚真意，向法院起訴請求確認婚姻關係存在與否，士林地院清查後認定，該對夫妻婚姻關係仍存在，訴訟費用由女方負擔。

判決指出，該對夫妻在2011年3月結婚，育有2名子女後，於2023年6月離婚，男方事後提起民事訴訟，請求確認夫妻間婚姻關係存在與否，主張2人離婚時，雖有簽署離婚協議書，該協議書上也有2名證人的簽名及用印，但2名證人簽署時並未實際向夫妻雙方確認離婚真意，也未在場親見親聞，既未依法定方式，離婚自屬無效。

女方說明，當時作證並簽署的證人分別是她的母親和朋友，2人皆有親見親聞雙方離婚真意，甚至母親還擔心男方離婚後在台北市無居所，可能無法與未成年子女會面來往，還在2024年6月將名下房屋出租給男方，可見母親清楚知悉夫妻雙方有離婚真意。

法院調查時，女方友人證稱，該對夫妻準備離婚時，女方請他幫忙作證，簽名用印時女方在場，但男方未在場，事前女方致電他稱與男方準備協議離婚，電話中有聽到夫妻2人在講離婚的事情，大概就是平時相處不和，要離就離等等，通話間也認知到夫妻雙方真誠地要談離婚。

女方母親則證稱，知道夫妻雙方經常吵架，但平時未與夫妻同住，原本沒注意到雙方有談及離婚，等到女方要協議離婚時，一直要她簽名，她想說自己是小孩的外婆，大人的事情總是好聚好散，所以沒有多問就簽名了，從頭到尾只聽女兒說要離婚。

之所以會將房屋出租給男方，是因為知道男方大概一周會回台北2、3天，但女兒不給他回家住，他沒地方住，且曾經被詐騙2、3000萬元，身上沒錢，所以將房屋租給他。

法官認為，證人簽署離婚協議書時，女方母親並未實際確認男方有無離婚真意，女方友人雖曾在通話中聽聞夫妻雙方討論離婚，但夫妻間難免相處不愉快而脫口離婚言論，不代表有離婚真意，顯然也未核實男方是否有離婚真意，因此本件離婚不生效力，雙方婚姻關係仍有效存在。

士林地方法院民事庭。記者李隆揆／攝影
士林地方法院民事庭。記者李隆揆／攝影

