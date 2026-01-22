快訊

曾為救不回小生命難眠…詹能傑讓出面罩殉職 前年颱風救災穿制服買便當遭公審

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

29歲女模柯柯5年前腦瘤才康復！去年確診罕見癌症今晨病逝

聽新聞
0:00 / 0:00

為討25萬欠款！保鮮膜封口鼻、童軍繩勒斃前同事…再棄屍成白骨

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中霧峰區去年10月傳出驚悚白骨棄屍案，檢警查出彰化洪姓男子借了25萬元給李姓前同事，因向對方催討未還竟起殺機，約出見面持保鮮膜封口鼻、童軍繩勒斃棄屍，李遺體被發現時4肢遭綑綁、遺體嚴重腐爛，檢方偵結依殺人罪嫌起訴洪。

檢警調查，洪男（31歲）2025年4月間陸續借款25萬元給李，後來洪因為急需用錢，多次向李男追討都沒下文，同年9月14日他先致電約李出面商討還錢一事，未料洪卻預先到彰化員林大賣場買童軍繩、保鮮膜、鐵鎚及口罩，下午再持相關工具和李在霧峰區見面。

2人討論過程中，洪認為李沒有還錢意願，竟在車內拿童軍繩綑綁李手、腳，再將雙手、雙腳捆綁在一起，並以眼罩套住對方雙眼，持保鮮膜纏繞其口鼻、雙眼，並以童軍繩勒住李頸部，並猛力朝椅背拉、同時以膝蓋頂著椅背。

檢警查出，洪以每次約10秒頻率，連續勒住李脖子數次直到他沒反應才停止，洪再還開車到附近郊區將李扛上邊坡後推落，自己在獨自逃逸，最終將作案車輛棄置彰化的停車場。

直到10月25日，有民眾行經霧峰區高爾夫球場附近山區釣魚，因聞到奇怪臭味，和居民尋找在路旁邊坡下的山溝草叢內發現李的骨骸。

因當時屍體腐爛嚴重，腰部以上幾已成白骨，腳部與頸部留有綑綁用的繩索，從腐爛程度研判，死亡時間約1至2個月，警方獲報追查，洪行凶後四處借宿友人家，警方鎖定後持拘票在龍井區逮人。

檢方偵結認定洪男犯嫌明確，依殺人罪嫌起訴他，全案將由台中地院國民法庭審理。

洪男涉嫌殺害李姓前同事，警方持拘票在龍井區逮人，檢方依殺人罪起訴他。圖／民眾提供
洪男涉嫌殺害李姓前同事，警方持拘票在龍井區逮人，檢方依殺人罪起訴他。圖／民眾提供
李姓死者被棄屍在台中市霧峰山區路旁的邊坡下。圖／民眾提供
李姓死者被棄屍在台中市霧峰山區路旁的邊坡下。圖／民眾提供

童軍 彰化 保鮮膜

延伸閱讀

連偷騎士便當熱食 彰化慣竊判拘役120日

TAIWAN SUZUKI 彰化金馬據點試營運　一站式服務直攻核心市場

頻喊亡靈附身…她拿濕棉被蓋好友口鼻又灌水奪命 新北檢殺人罪起訴

男欠賭債持刀殺債主棄屍山區 屏東地院判叔侄16年半等徒刑

相關新聞

勞資糾紛！養雞場老闆棍插嘴攪斷員工10顆牙...推下橋致死 判關13年定讞

台南市養雞場老闆林奕銘與謝姓員工有薪資糾紛，前年拿木棍毆打謝，再拿木棍插入謝的嘴巴旋轉，最後將重傷的謝推落橋下身亡，最高...

為討25萬欠款！保鮮膜封口鼻、童軍繩勒斃前同事…再棄屍成白骨

台中霧峰區去年10月傳出驚悚白骨棄屍案，檢警查出彰化洪姓男子借了25萬元給李姓前同事，因向對方催討未還竟起殺機，約出見面...

莽男護花推倒82歲騎士打頭致死！闖禍後竟躲屋內換衣滅證

因案避居桃園的屏東籍彭姓男子曾拳毆騷擾女友者的臉部，遭法院認定防衛過當判拘，去年中某晚見女友與八旬沈姓騎士在巷口爭執，竟...

捲樂迦再生股票內線交易案 「西門町地王」吳振隆百萬交保

檢調偵辦樂迦再生科技股份有限公司股票內線交易案，發現大同集團前副董事長、有「西門町地王」之稱的吳振隆捲入其中，昨搜索約談...

削骨拔智齒苦幹1.5小時仍失敗 別人花10秒...牙醫師被求償20萬

高雄王姓女子前年4月到左營某牙醫診所拔智齒，阮姓牙醫師花了1.5小時還是沒拔成，王女術後嘴角潰瘍，改到三民區某診所求助，...

連偷騎士便當熱食 彰化慣竊判拘役120日

彰化縣鹿港鎮施姓男子去年8月在夜市旁看到一名女騎士將一個便當掛在機車上，順手偷走，10月又以相同手法偷走騎土掛在機車的魷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。