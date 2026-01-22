為討25萬欠款！保鮮膜封口鼻、童軍繩勒斃前同事…再棄屍成白骨

台中霧峰區去年10月傳出驚悚白骨棄屍案，檢警查出彰化洪姓男子借了25萬元給李姓前同事，因向對方催討未還竟起殺機，約出見面持保鮮膜封口鼻、童軍繩勒斃棄屍，李遺體被發現時4肢遭綑綁、遺體嚴重腐爛，檢方偵結依殺人罪嫌起訴洪。

檢警調查，洪男（31歲）2025年4月間陸續借款25萬元給李，後來洪因為急需用錢，多次向李男追討都沒下文，同年9月14日他先致電約李出面商討還錢一事，未料洪卻預先到彰化員林大賣場買童軍繩、保鮮膜、鐵鎚及口罩，下午再持相關工具和李在霧峰區見面。

2人討論過程中，洪認為李沒有還錢意願，竟在車內拿童軍繩綑綁李手、腳，再將雙手、雙腳捆綁在一起，並以眼罩套住對方雙眼，持保鮮膜纏繞其口鼻、雙眼，並以童軍繩勒住李頸部，並猛力朝椅背拉、同時以膝蓋頂著椅背。

檢警查出，洪以每次約10秒頻率，連續勒住李脖子數次直到他沒反應才停止，洪再還開車到附近郊區將李扛上邊坡後推落，自己在獨自逃逸，最終將作案車輛棄置彰化的停車場。

直到10月25日，有民眾行經霧峰區高爾夫球場附近山區釣魚，因聞到奇怪臭味，和居民尋找在路旁邊坡下的山溝草叢內發現李的骨骸。

因當時屍體腐爛嚴重，腰部以上幾已成白骨，腳部與頸部留有綑綁用的繩索，從腐爛程度研判，死亡時間約1至2個月，警方獲報追查，洪行凶後四處借宿友人家，警方鎖定後持拘票在龍井區逮人。