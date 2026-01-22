莽男護花推倒82歲騎士打頭致死！闖禍後竟躲屋內換衣滅證

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

因案避居桃園的屏東籍彭姓男子曾拳毆騷擾女友者的臉部，遭法院認定防衛過當判拘，去年中某晚見女友與八旬沈姓騎士在巷口爭執，竟推倒沈並兩度揮拳重擊頭部，造成沈翁倒地重傷送醫不治，案發後他竟躲屋內更衣企圖滅證，桃園地檢署依傷害致死罪嫌起訴，將由國民法官庭審理。

起訴指出，34歲男子彭耀主與82歲沈姓老翁互不相識，2025年6月22日晚間7時50分，見邱姓女友在桃園區信陽街巷內與騎機車的沈翁發生口角爭執，彭心生不滿，明知對方年事已高，仍於當晚7時58分衝向坐在機車上的沈翁，雙手朝沈翁胸前、鎖骨處推一下，造成沈翁重心不穩人車倒地。

當沈翁以手撐地欲起身時，又遭彭徒手毆打頭部，安全帽因此噴飛掉落，一旁張姓友人見狀，上前攔阻將彭帶至旁邊冷靜，過程中，有人將沈翁安全帽撿起並戴回沈翁頭上，彭竟趁友人不注意，再度衝向沈翁，徒手重擊頭、臉部，導致安全帽再次噴飛，沈翁當場後仰倒地，後腦直接撞擊柏油路面，造成大量出血。

沈翁受有臉部挫傷、右外側眼角瘀傷、右鎖骨瘀青、頸部中線及右側皮下軟組織出血、創傷性顱內出血、硬腦膜下出血、蜘蛛網膜下出血、後腦杓撕裂約2.5公分併縫合等傷害，先後送往部立桃園醫院、林口長庚醫院急救後，仍於2天後同月24日9時6分因頭部外傷併顱內出血，致腦損傷死亡。

案發後桃園警方據報到場，查看現場錄影畫面，並一一詢問所有在場關係人之際，彭男仍走避室內，甚至更換衣著企圖滅證，桃園地院延押庭參考其餘在場之人於警詢中曾對彭男多有維護，前後供述不一等情，儘管彭男坦承客觀上確有起訴所載動手行為，也承認主觀上具有傷害致死犯意，法院仍裁定自本月20日起羈押禁見2個月。

屏東籍34歲男子彭耀主去年6月22日晚間，見邱姓女友在巷口與82歲沈姓騎士爭吵，護花心切的他，衝上前兩度揮拳重擊頭部，沈翁倒地頭部重傷送醫不治，桃園地檢署依傷害致死罪起訴彭男，將由國民法官庭審理。記者陳恩惠／攝影
屏東籍34歲男子彭耀主去年6月22日晚間，見邱姓女友在巷口與82歲沈姓騎士爭吵，護花心切的他，衝上前兩度揮拳重擊頭部，沈翁倒地頭部重傷送醫不治，桃園地檢署依傷害致死罪起訴彭男，將由國民法官庭審理。記者陳恩惠／攝影

