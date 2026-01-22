快訊

捲樂迦再生股票內線交易案 「西門町地王」吳振隆百萬交保

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

檢調偵辦樂迦再生科技股份有限公司股票內線交易案，發現大同集團前副董事長、有「西門町地王」之稱的吳振隆捲入其中，昨搜索約談吳等10名被告，漏夜偵訊後令吳等6人5萬至100萬元交保，4人請回，全案依違反證券交易法內線交易罪偵辦中，詳細案情待查。

士林地檢署表示，重大經濟犯罪專組檢察官董諭指揮法務部調查局北部地區機動工作站，偵辦樂迦再生科技公司股票涉及內線交易案，1月21日兵分14路搜索相關被告住處及辦公處所，帶回10名被告，漏夜訊問後，認10人涉犯證券交易法第171條第1項第1款、第157之1條罪嫌。

被告10人中，包含吳振隆、其子吳峻毅及其餘親友，檢方訊後諭知吳振隆100萬元交保、限制出境出海，高姓被告80萬元交保、限制出境出海，吳姓被告30萬元交保，吳姓被告15萬元交保，吳姓被告10萬元交保，吳姓被告5萬元交保，吳峻毅等其餘4名被告請回。

據悉，吳振隆父子被控利用吳峻毅在樂迦再生科技公司擔任董事機會，得知樂迦近期重大利多消息，著手違法私募資金買進樂迦股票套利。

證券交易法第157之1條規定，公司董事、監察人、經理人、持股逾10%股東、基於職業或控制關係獲悉消息者等，實際知悉發行股票公司有重大影響其股票價格的消息時，在消息明確後，未公開前或公開後18小時內，不得對該公司上市或在證券商營業處所買賣的股票，或其他具有股權性質的有價證券，自行或以他人名義買賣。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

內線交易 限制出境 西門町

相關新聞

勞資糾紛！養雞場老闆棍插嘴攪斷員工10顆牙...推下橋致死 判關13年定讞

台南市養雞場老闆林奕銘與謝姓員工有薪資糾紛，前年拿木棍毆打謝，再拿木棍插入謝的嘴巴旋轉，最後將重傷的謝推落橋下身亡，最高...

捲樂迦再生股票內線交易案 「西門町地王」吳振隆百萬交保

檢調偵辦樂迦再生科技股份有限公司股票內線交易案，發現大同集團前副董事長、有「西門町地王」之稱的吳振隆捲入其中，昨搜索約談...

削骨拔智齒苦幹1.5小時仍失敗 別人花10秒...牙醫師被求償20萬

高雄王姓女子前年4月到左營某牙醫診所拔智齒，阮姓牙醫師花了1.5小時還是沒拔成，王女術後嘴角潰瘍，改到三民區某診所求助，...

連偷騎士便當熱食 彰化慣竊判拘役120日

彰化縣鹿港鎮施姓男子去年8月在夜市旁看到一名女騎士將一個便當掛在機車上，順手偷走，10月又以相同手法偷走騎土掛在機車的魷...

影／台中醫療暴力...男員工跨櫃台飛身阻止 同院讚：有義氣也有體能

台中中港澄清醫院驚傳暴力事件，一名疑似酒後自殘男子昨天清晨大鬧醫院急診處，追打醫師不成，涉嫌拳毆打詹姓男護理師，致頭部外...

訊達電腦董事涉賣股避損79萬餘元 內線交易罪起訴

訊達電腦（6140）2024年3月重訊公告更正2023年12月的營收金額的利空消息，訊達董事兼業務總監熊俊瑋涉參與會議時...

