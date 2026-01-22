捲樂迦再生股票內線交易案 「西門町地王」吳振隆百萬交保

檢調偵辦樂迦再生科技股份有限公司股票內線交易案，發現大同集團前副董事長、有「西門町地王」之稱的吳振隆捲入其中，昨搜索約談吳等10名被告，漏夜偵訊後令吳等6人5萬至100萬元交保，4人請回，全案依違反證券交易法內線交易罪偵辦中，詳細案情待查。

士林地檢署表示，重大經濟犯罪專組檢察官董諭指揮法務部調查局北部地區機動工作站，偵辦樂迦再生科技公司股票涉及內線交易案，1月21日兵分14路搜索相關被告住處及辦公處所，帶回10名被告，漏夜訊問後，認10人涉犯證券交易法第171條第1項第1款、第157之1條罪嫌。

被告10人中，包含吳振隆、其子吳峻毅及其餘親友，檢方訊後諭知吳振隆100萬元交保、限制出境出海，高姓被告80萬元交保、限制出境出海，吳姓被告30萬元交保，吳姓被告15萬元交保，吳姓被告10萬元交保，吳姓被告5萬元交保，吳峻毅等其餘4名被告請回。

據悉，吳振隆父子被控利用吳峻毅在樂迦再生科技公司擔任董事機會，得知樂迦近期重大利多消息，著手違法私募資金買進樂迦股票套利。