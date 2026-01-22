快訊

削骨拔智齒苦幹1.5小時仍失敗 別人花10秒…牙醫師被求償20萬

川普對格陵蘭「終極方案」！傳加碼每人發3000萬 但有1前提

免費好康不要貪！LINE曝最新盜帳號手法 要這資訊「就是詐騙」

聽新聞
0:00 / 0:00

削骨拔智齒苦幹1.5小時仍失敗 別人花10秒...牙醫師被求償20萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄王姓女子前年4月到左營某牙醫診所拔智齒，阮姓牙醫師花了1.5小時還是沒拔成，王女術後嘴角潰瘍，改到三民區某診所求助，結果牙醫師只花10秒就把智齒拔除。王女不爽提告阮姓牙醫師求償20萬元，但法官認為阮姓牙醫師並無醫療疏失，判王女敗訴。

判決指出，王女前年4月8日晚間到左營某牙醫診所看診，阮姓牙醫師看完後，幫阮女安排智齒拔除手術，但當天右上智齒未能順利拔除，隔一周後再幫王女安排手術，建議王女削骨拔除智齒，但歷時1個半小時，智齒仍無法拔除。

由於手術過程中，王女一直張嘴，離開診所後未拔除的智齒部位和嘴巴疼痛仍無法緩解，王女只好再去找另家牙醫診所求助，結果該診所牙醫師只花10秒就把這顆頑劣的智齒拔掉。

王女主張阮姓牙醫師能力不足，卻仍建議她削骨拔除智齒，造成她術後痛苦不堪，提告向阮姓牙醫師求償20萬元。

高雄地院簡易庭審理時，阮女喊冤，稱雖然智齒未拔除，但她手術並未違反醫療常規，不能以結果推論她有疏失。

法官為此請高雄醫學大學附設醫院鑑定，該院函覆稱王女智齒屬於高位阻生牙，拔除時容易卡到臉頰組織，且牙齒位於上顎最深處，不易接近，且根部影像模糊，難以清楚辨識牙根型態，顯示牙根有較高可能性為多根彎曲之狀況，實施翻瓣手術及削骨後仍未能拔除，屬於醫療上能容許結果。

法官綜合高醫回函，認為阮姓牙醫師治療過程中並無過失，因此駁回王女求償請求，可上訴。

高雄某牙醫師幫病患拔智齒，為此動削骨手術仍失敗，被病患求償20萬元。(圖／123RF)
高雄某牙醫師幫病患拔智齒，為此動削骨手術仍失敗，被病患求償20萬元。(圖／123RF)

牙醫 醫師 診所

延伸閱讀

生完5胎不科學身材！台大學霸李宓曬比基尼辣照　秀真人版「芭比腰」

台南男子心臟衰竭開胸難 微創完成複雜瓣膜置換

醫材商代刀涉密醫？ 醫師：可視為只是一隻機器手臂

達文西SP手術再進化 44歲病友驚嘆腹部幾乎無痕像沒開過刀

相關新聞

勞資糾紛！養雞場老闆棍插嘴攪斷員工10顆牙...推下橋致死 判關13年定讞

台南市養雞場老闆林奕銘與謝姓員工有薪資糾紛，前年拿木棍毆打謝，再拿木棍插入謝的嘴巴旋轉，最後將重傷的謝推落橋下身亡，最高...

捲樂迦再生股票內線交易案 「西門町地王」吳振隆百萬交保

檢調偵辦樂迦再生科技股份有限公司股票內線交易案，發現大同集團前副董事長、有「西門町地王」之稱的吳振隆捲入其中，昨搜索約談...

削骨拔智齒苦幹1.5小時仍失敗 別人花10秒...牙醫師被求償20萬

高雄王姓女子前年4月到左營某牙醫診所拔智齒，阮姓牙醫師花了1.5小時還是沒拔成，王女術後嘴角潰瘍，改到三民區某診所求助，...

連偷騎士便當熱食 彰化慣竊判拘役120日

彰化縣鹿港鎮施姓男子去年8月在夜市旁看到一名女騎士將一個便當掛在機車上，順手偷走，10月又以相同手法偷走騎土掛在機車的魷...

影／台中醫療暴力...男員工跨櫃台飛身阻止 同院讚：有義氣也有體能

台中中港澄清醫院驚傳暴力事件，一名疑似酒後自殘男子昨天清晨大鬧醫院急診處，追打醫師不成，涉嫌拳毆打詹姓男護理師，致頭部外...

訊達電腦董事涉賣股避損79萬餘元 內線交易罪起訴

訊達電腦（6140）2024年3月重訊公告更正2023年12月的營收金額的利空消息，訊達董事兼業務總監熊俊瑋涉參與會議時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。