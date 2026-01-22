削骨拔智齒苦幹1.5小時仍失敗 別人花10秒...牙醫師被求償20萬

高雄王姓女子前年4月到左營某牙醫診所拔智齒，阮姓牙醫師花了1.5小時還是沒拔成，王女術後嘴角潰瘍，改到三民區某診所求助，結果牙醫師只花10秒就把智齒拔除。王女不爽提告阮姓牙醫師求償20萬元，但法官認為阮姓牙醫師並無醫療疏失，判王女敗訴。

判決指出，王女前年4月8日晚間到左營某牙醫診所看診，阮姓牙醫師看完後，幫阮女安排智齒拔除手術，但當天右上智齒未能順利拔除，隔一周後再幫王女安排手術，建議王女削骨拔除智齒，但歷時1個半小時，智齒仍無法拔除。

由於手術過程中，王女一直張嘴，離開診所後未拔除的智齒部位和嘴巴疼痛仍無法緩解，王女只好再去找另家牙醫診所求助，結果該診所牙醫師只花10秒就把這顆頑劣的智齒拔掉。

王女主張阮姓牙醫師能力不足，卻仍建議她削骨拔除智齒，造成她術後痛苦不堪，提告向阮姓牙醫師求償20萬元。

高雄地院簡易庭審理時，阮女喊冤，稱雖然智齒未拔除，但她手術並未違反醫療常規，不能以結果推論她有疏失。

法官為此請高雄醫學大學附設醫院鑑定，該院函覆稱王女智齒屬於高位阻生牙，拔除時容易卡到臉頰組織，且牙齒位於上顎最深處，不易接近，且根部影像模糊，難以清楚辨識牙根型態，顯示牙根有較高可能性為多根彎曲之狀況，實施翻瓣手術及削骨後仍未能拔除，屬於醫療上能容許結果。