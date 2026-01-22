連偷騎士便當熱食 彰化慣竊判拘役120日

彰化縣鹿港鎮施姓男子去年8月在夜市旁看到一名女騎士將一個便當掛在機車上，順手偷走，10月又以相同手法偷走騎土掛在機車的魷魚肉羹麵及豬肉炸等熱食，二天後他再偷走另名騎士機車置物箱內皮夾，得手2300元，彰化地方法院依竊盜罪判處拘役120日，如易科罰應罰12萬元。

判決書指出，施男去年8月某日傍晚行經鹿和夜市旁，看到女騎士將一個便當（價值75元）掛在機車掛鉤，即順手偷走便當吃。

去年10月19日中午施男又看到另名機車騎士將買的魷魚肉羹麵及豬肉炸等熱食（價值70元）掛在機車掛鉤，也偷走熱食吃掉。2天後他看到一名機車騎士的置物箱未關緊，又偷走置物箱內黑色皮夾，拿走裡面的2300元，再把內有身分證、健保卡、汽機車駕照等物的皮夾丟棄他處。

3名被害人報案後，施男被依竊盜罪起訴，法官認為，50多歲的施男並非無謀生能力，卻恣意竊取他人財物，且迄今未與三位告訴人達成和解，3案依竊盜罪分處拘役40日、拘役50日等，合併應執行拘役120日，如易科罰金，以1千元折算1日。