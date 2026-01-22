聽新聞
0:00 / 0:00
連偷騎士便當熱食 彰化慣竊判拘役120日
彰化縣鹿港鎮施姓男子去年8月在夜市旁看到一名女騎士將一個便當掛在機車上，順手偷走，10月又以相同手法偷走騎土掛在機車的魷魚肉羹麵及豬肉炸等熱食，二天後他再偷走另名騎士機車置物箱內皮夾，得手2300元，彰化地方法院依竊盜罪判處拘役120日，如易科罰應罰12萬元。
判決書指出，施男去年8月某日傍晚行經鹿和夜市旁，看到女騎士將一個便當（價值75元）掛在機車掛鉤，即順手偷走便當吃。
去年10月19日中午施男又看到另名機車騎士將買的魷魚肉羹麵及豬肉炸等熱食（價值70元）掛在機車掛鉤，也偷走熱食吃掉。2天後他看到一名機車騎士的置物箱未關緊，又偷走置物箱內黑色皮夾，拿走裡面的2300元，再把內有身分證、健保卡、汽機車駕照等物的皮夾丟棄他處。
3名被害人報案後，施男被依竊盜罪起訴，法官認為，50多歲的施男並非無謀生能力，卻恣意竊取他人財物，且迄今未與三位告訴人達成和解，3案依竊盜罪分處拘役40日、拘役50日等，合併應執行拘役120日，如易科罰金，以1千元折算1日。
無獨有偶，詹姓男子去年8月間在彰化縣員林市見一名機車騎士將一包剛買的炸物（價值130元）掛在機車掛勾上，即順手偷走，詹男落網後坦承犯行，不過騎士不願和解，希望詹男為自己行為接受制裁，彰化地方法院依竊盜罪將他判罰2萬元罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言