快訊

削骨拔智齒苦幹1.5小時仍失敗 別人花10秒…牙醫師被求償20萬

川普對格陵蘭「終極方案」！傳加碼每人發3000萬 但有1前提

免費好康不要貪！LINE曝最新盜帳號手法 要這資訊「就是詐騙」

聽新聞
0:00 / 0:00

連偷騎士便當熱食 彰化慣竊判拘役120日

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣鹿港鎮施姓男子去年8月在夜市旁看到一名女騎士將一個便當掛在機車上，順手偷走，10月又以相同手法偷走騎土掛在機車的魷魚肉羹麵及豬肉炸等熱食，二天後他再偷走另名騎士機車置物箱內皮夾，得手2300元，彰化地方法院依竊盜罪判處拘役120日，如易科罰應罰12萬元。

判決書指出，施男去年8月某日傍晚行經鹿和夜市旁，看到女騎士將一個便當（價值75元）掛在機車掛鉤，即順手偷走便當吃。

去年10月19日中午施男又看到另名機車騎士將買的魷魚肉羹麵及豬肉炸等熱食（價值70元）掛在機車掛鉤，也偷走熱食吃掉。2天後他看到一名機車騎士的置物箱未關緊，又偷走置物箱內黑色皮夾，拿走裡面的2300元，再把內有身分證、健保卡、汽機車駕照等物的皮夾丟棄他處。

3名被害人報案後，施男被依竊盜罪起訴，法官認為，50多歲的施男並非無謀生能力，卻恣意竊取他人財物，且迄今未與三位告訴人達成和解，3案依竊盜罪分處拘役40日、拘役50日等，合併應執行拘役120日，如易科罰金，以1千元折算1日。

無獨有偶，詹姓男子去年8月間在彰化縣員林市見一名機車騎士將一包剛買的炸物（價值130元）掛在機車掛勾上，即順手偷走，詹男落網後坦承犯行，不過騎士不願和解，希望詹男為自己行為接受制裁，彰化地方法院依竊盜罪將他判罰2萬元罰金。

彰化縣施姓男子隨手偷機車騎士掛在機車的便當和熱食，也偷走機車置物箱內皮夾，被判拘役120日，如易科罰應罰12萬元。記者林宛諭／攝影
彰化縣施姓男子隨手偷機車騎士掛在機車的便當和熱食，也偷走機車置物箱內皮夾，被判拘役120日，如易科罰應罰12萬元。記者林宛諭／攝影

竊盜 豬肉

延伸閱讀

TAIWAN SUZUKI 彰化金馬據點試營運　一站式服務直攻核心市場

台東男擅自鋸斷鄰居龍眼樹 判拘役20天

彰化竹塘鄉瓦斯行大火延燒鐵皮倉庫 多空桶無人傷

民進黨彰化第一選區協調生變 翁金珠外甥女因改名規定退選

相關新聞

勞資糾紛！養雞場老闆棍插嘴攪斷員工10顆牙...推下橋致死 判關13年定讞

台南市養雞場老闆林奕銘與謝姓員工有薪資糾紛，前年拿木棍毆打謝，再拿木棍插入謝的嘴巴旋轉，最後將重傷的謝推落橋下身亡，最高...

捲樂迦再生股票內線交易案 「西門町地王」吳振隆百萬交保

檢調偵辦樂迦再生科技股份有限公司股票內線交易案，發現大同集團前副董事長、有「西門町地王」之稱的吳振隆捲入其中，昨搜索約談...

削骨拔智齒苦幹1.5小時仍失敗 別人花10秒...牙醫師被求償20萬

高雄王姓女子前年4月到左營某牙醫診所拔智齒，阮姓牙醫師花了1.5小時還是沒拔成，王女術後嘴角潰瘍，改到三民區某診所求助，...

連偷騎士便當熱食 彰化慣竊判拘役120日

彰化縣鹿港鎮施姓男子去年8月在夜市旁看到一名女騎士將一個便當掛在機車上，順手偷走，10月又以相同手法偷走騎土掛在機車的魷...

影／台中醫療暴力...男員工跨櫃台飛身阻止 同院讚：有義氣也有體能

台中中港澄清醫院驚傳暴力事件，一名疑似酒後自殘男子昨天清晨大鬧醫院急診處，追打醫師不成，涉嫌拳毆打詹姓男護理師，致頭部外...

訊達電腦董事涉賣股避損79萬餘元 內線交易罪起訴

訊達電腦（6140）2024年3月重訊公告更正2023年12月的營收金額的利空消息，訊達董事兼業務總監熊俊瑋涉參與會議時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。