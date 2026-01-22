快訊

勞資糾紛！養雞場老闆棍插嘴攪斷員工10顆牙...推下橋致死 判關13年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台南市養雞場老闆林奕銘與謝姓員工有薪資糾紛，前年拿木棍毆打謝，再拿木棍插入謝的嘴巴旋轉，最後將重傷的謝推落橋下身亡，最高法院依殺人罪判刑13年，全案定讞。

林奕銘是洸和牧場老闆，與謝之間有薪資糾紛，謝2024年2月7日上午騎車到養雞場外放鞭炮，隔天再度在養雞場外點燃邊放，林聽聞鞭炮聲響後，持兩支木棍出來查看，並與謝發生衝突。

林先持木棍揮打謝、將謝推倒在地，再以木棍攻擊謝的鼻部，並將木棍插入謝口內加以旋轉，導致謝傷重無法抵抗；林先騎乘謝的機車到頂店橋，將機車推至橋下，再返回案發地，將謝拖拉至頂店橋推落橋下，謝因頭頸部外傷、顱底右眼眶骨及甲狀軟骨骨折等而死亡。

台南地方法院國民法官庭一審指出，從謝的傷勢可以知道，林奕銘下手力道十分猛烈，不僅造成被害人10顆牙齒斷裂、咽喉損傷，甚至鼻部也遭木棍用力插入深至右眼眶骨，謝生前承受痛楚難以想像，林還將謝從5公尺高的橋上推落，斷絕生存機會，造成謝曝屍荒野的慘狀，犯案手段殘忍。

一審依殺人罪判刑13年，檢辯均上訴，台南高分院二審認為林奕銘不符自首要件，最終也未和死者家屬達成和解，一審認事用法及量刑均無不當而駁回。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而確定。

台南養雞場老闆林奕銘與謝姓男員工有勞資糾紛，林持木攻擊謝在推落橋下，最高法院依殺人罪判刑13年定讞。圖／本報記者翻攝
台南養雞場老闆林奕銘與謝姓男員工有勞資糾紛，林持木攻擊謝在推落橋下，最高法院依殺人罪判刑13年定讞。圖／本報記者翻攝

