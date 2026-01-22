影／台中醫療暴力...男員工跨櫃台飛身阻止 同院讚：有義氣也有體能

台中中港澄清醫院驚傳暴力事件，一名疑似酒後自殘男子昨天清晨大鬧醫院急診處，追打醫師不成，涉嫌拳毆打詹姓男護理師，致頭部外傷、腦震盪住院；涉嫌行凶男子遭警方逮捕，醫院痛斥醫療暴力，並協助護理師對施暴患者提出告訴討回公道。該院男醫師杜承哲在臉書稱讚，急診男員工從櫃台飛身制止暴力的行為「身法太靈動」，有義氣也有體能。

從影片看來，詹姓男護理師原本站在門口與林妻溝通，試圖請在戶外的林男回來治療，沒多久，林男衝來揮好幾拳狂打詹男頭部，詹男被打到跌到一旁病床上無法動彈，一名在櫃台內的男員工因此跨過檯台制止。

澄清醫院中港分院副院長、急診科主任蔡哲宏說明，昨天凌晨4時許，由119救護車送來年約30歲林姓男子到該院急診室，林男左手有割腕傷口，急診醫師在檢視林男傷口時，林男宣稱「我不要處理傷口，我不要縫合傷口」，並衝下床要打醫師，急診室立即以警民連線通報警方，醫院警衛也立即協助處理。

蔡哲宏指出，林男持續情緒激動、口出髒話，並作勢要打醫師，經醫院警衛及家屬制止並安撫至急診大門口外面休息冷靜。詹姓男護理師上前要跟林男溝通繼續就醫，林男突然出拳毆打詹姓護理師右側頭部，詹姓護理師曾短暫失去意識，有臉部擦傷及挫傷，眼睛模糊、頭暈、想吐、頸部疼痛，出現腦震盪症狀，經腦部電腦斷層檢查，目前腦震盪狀況尚屬穩定，仍住院中持續觀察頸椎是否受傷。

蔡哲宏強調，該院嚴重譴責醫療暴力，一直以來採暴力零容忍的態度，有關此次事件，該院已由職安室通報衛生局與地檢署，將依相關規定配合警方與地檢署辦理後續提告等程序，也會持續關心受傷護理師的身體狀況與心理支持，並將協助護理師提告，維護醫護安全及權利。