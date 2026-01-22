訊達電腦董事涉賣股避損79萬餘元 內線交易罪起訴

訊達電腦（6140）2024年3月重訊公告更正2023年12月的營收金額的利空消息，訊達董事兼業務總監熊俊瑋涉參與會議時得知重大消息後，在禁止交易期間賣出110張訊達股票，規避損失達79萬928元。台北地檢署今偵結，依證券交易法內線交易罪嫌起訴。

2024年1月訊達原公布2023年12月營收金額為6.77億餘元，但會計師建議「部分收入未達IFRS15主理人之要件，故應採淨額法調整營收」同年2月23日開會研討，3月11日公告2023年12月營收金額為1.8億餘元，更正全年合併營收金額為18.65億餘元，訊達股大幅波動，股價重挫2成，櫃買中心開罰20萬元並要求其嗣後注意改善。