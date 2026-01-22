魚塭、農地等濫倒40個足球場廢棄物 2年追查起訴102人、27家公司

台南檢警環歷時2年、8次行動，許姓夫婦、營建包商及地主等為減省廢棄物處理費，將工地營建事業廢棄物，運至台南魚塭、農地，甚至光電場預定地共23處農地掩埋，面積達29萬餘平方公尺，獲利2865萬餘元，檢方依涉廢清法起訴許姓夫婦等102人與27家公司，今將1444頁起訴書及大批卷證送至台南地院。

南檢指出，本案涉案人數眾多、非法廢棄物場址與面積廣大，影響與破壞國土及環境甚大，偵查歷時2年，共計8次查緝行動，動員環保、地政、警政共約350人次，搜索78處所，開挖非法掩埋場19處、30次，總共拘提22人、傳喚101人、羈押10人；而目前無人在押。

現場查扣曳引車、營業半拖車、挖土機、推土機等犯罪車輛及機具，且於去年8、9月，囑託行政執行署台南分署拍賣共計15輛、變價金額為906萬4000元。

檢方指出，許姓夫婦、地主、挖土機司機、現場管理人等共102人與27家公司，為減省廢棄物清除、處理費用，自2023年5月至去年2月間，將營建工地現場所產出、未經分類而摻有廢棄水泥、磚塊、磁磚等營建事業廢棄物，運載並傾倒、掩埋或堆置在台南南區、安南、新市、新化、左鎮、關廟龜洞、仁德區等共23處土地、魚塭或農地，以及七股竹橋、十一份、頂山3處光電場預定地，相關土地地號共計168筆、面積達29萬6557平方公尺約40個足球場，並獲利2865萬2848元。