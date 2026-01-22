逛書局遭推車絆倒...台中女重摔膝蓋開刀 墊腳石遭判賠35萬
李姓女子到墊腳石書局台中旗艦店消費時，從櫃檯轉身遭一旁推車絆倒重摔在地，釀腳部擦挫傷、右膝半月板破裂開刀，對書局提告共求償90萬元；台中地院審酌，李女摔倒與書局疏於未注意有因果關係，判墊腳石應給付李女35萬元，可上訴。
李女主張，她2022年12月22日到墊腳石台中旗艦店，因書局員工推車時未確認她的方向，自己轉身一離開櫃檯當場失去重心重摔，造成肢體撕裂傷、擦傷，及右膝半月板破裂。
李控訴，書局未盡企業經營者維護、管理、避免危險發生，使顧客安全從事消費、活動之注意義務，就醫療、不能工作損失、看護、精神撫慰金及懲罰性賠償金一共求償90萬元。
墊腳石表示，就事故致李女受傷不爭執，但李女事發後5個月才接受右膝半月板修補手術，無法判斷何時、因何受傷，且她先前曾車禍、膝蓋退化，認為該手術與本事件無關，其餘部分求償金額過高。
台中地院查，李女事前就醫並無右膝內側半月板破裂，她在店內被推車絆倒重摔，其傷勢符合常見由急性外力所致，可知外力是右膝半月班板損傷的主因，退化僅為背景條件，醫院鑑定報告也同此認定。
中院認為，李女在書局被推車絆倒，墊腳石客觀上並無不能注意情形，卻疏於未注意導致其受傷，有因果關係應負損害賠償，依醫療、不能工作損失、看護及精神撫慰金，一共判墊腳石應給付李女35萬2140元。
