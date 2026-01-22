聽新聞
0:00 / 0:00

調查官洩密給老長官還酒駕被逮 判刑11月

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

<a href='/search/tagging/2/桃園' rel='桃園' data-rel='/2/175456' class='tag'><strong>桃園</strong></a>市調查處周姓調查官涉嫌將調查案件洩密給退休曹姓老長官，同年9月疑因涉案遭調查，酒後騎車上國道被逮，圖為桃園市調查處。記者陳恩惠／攝影
桃園市調查處周姓調查官涉嫌將調查案件洩密給退休曹姓老長官，同年9月疑因涉案遭調查，酒後騎車上國道被逮，圖為桃園市調查處。記者陳恩惠／攝影
時任桃園市調查處調查官周姓男子，涉洩漏華信投顧操縱股價、敦南科技公司內線交易案偵查卷資，給調查局前專員、光寶科技公司處長曹姓男子；桃園地方法院依公務員洩漏國防以外秘密罪，判周十一月徒刑，得易科罰金，可上訴。

起訴指出，四十七歲周姓男子二○二一年在桃園市調處任職，桃園市調處五月調查華信投顧分析師邱鼎泰涉操縱台揚公司等股價案，通知三名嫌疑人到案，調查局專員退休轉任光寶科技處長六十五歲曹姓男子，為了解人頭帳戶調查狀況，同月至桃園市調處，由周登入系統調筆錄讓曹以手機拍攝。

桃園市調處同年三月就敦南公司股票涉內線交易案搜索，約談光寶科技時任董事長宋恭源，曹為護航，五月約主辦沈姓調查官見面，暗示宋年事已高，不要移送宋，塞給沈裝有二台平板電腦的紙袋；曹七月得知沈於當月移送敦南案，找周了解，周向不知情的沈取得移送書傳給曹。

沈呈報稱辦案期間與曹碰面，對方贈送平板，北部地區機動工作站依貪汙治罪條例違背職務行賄罪偵辦，於曹的手機查獲華信案筆錄及敦南案移送書，依洩密罪送辦。另外，二○二一年九月周在桃園酒後騎機車返家途中誤闖國道二號，被警方攔檢測得酒測值每公升○點六九毫克，依公共危險罪移送。

法官認定，周明知參與刑案偵辦取得資料，均屬國防以外應秘密事項，應嚴守保密義務，竟囿於私人情誼，受請託洩漏嫌疑人筆錄及移送書，依洩密罪判刑十一月，公危罪判刑三月併科罰金二萬元、緩刑二年。曹否認犯行，已被桃院判刑二年，可上訴。

桃園 光寶 國防 分析師 內線交易 平板電腦 貪汙

延伸閱讀

台版柬埔寨案外案 律師陳士綱涉洩密、洗錢今判2年6月刑

調查官為老長官使命必達...外洩華信、敦南兩案 還酒駕騎上國道　

影／酒駕拒檢衝撞傷2警新店警開3槍 主嫌在逃共犯遭逮起出大量毒品

影／撞人誤認路面坑洞？高雄男肇逃2小時後到案竟酒駕

相關新聞

調查官洩密給老長官還酒駕被逮 判刑11月

時任桃園市調查處調查官周姓男子，涉洩漏華信投顧操縱股價、敦南科技公司內線交易案偵查卷資，給調查局前專員、光寶科技公司處長...

母女遭詐1200萬輕生 2車手判賠216萬

台北市一對母女遭假投資詐騙一二○○萬元輕生，家屬對詐騙集團五名車手取款四六一萬元部分提告求償。士林地方法院認定，三名車手...

「西門町地王」疑捲內線交易！前副董事長吳振隆遭搜索約談 大同說話了

前大同副董事長吳振隆驚傳21日遭檢調搜索約談，傳因捲入內線交易案。對此，大同（2371）公司表示，去年已離職，已非集團成...

台東男擅自鋸斷鄰居龍眼樹 判拘役20天

台東縣發生一起因樹木引發的鄰里糾紛。柴男不滿隔壁鄰居種植的龍眼樹枝長到自家住處，竟未經對方同意，找來工人以電鋸鋸斷樹枝，...

陳佩琪貼出搜索票涉洩個資 廉政署：有違法疑慮

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪日前在臉書貼出廉政署「搜索票」涉洩承辦人個資惹議。廉政署今天表示，陳女已涉違反個資法疑慮，...

「西門町地王」吳振隆遭搜索 疑捲內線交易10人遭約談

有「西門町地王」之稱的大同集團前副董事長吳振隆今傳捲入內線交易案遭檢調搜索，士林地檢署指揮調查局北機站人員兵分14路搜索...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。