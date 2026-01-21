台東男擅自鋸斷鄰居龍眼樹 判拘役20天

台東縣發生一起因樹木引發的鄰里糾紛。柴男不滿隔壁鄰居種植的龍眼樹枝長到自家住處，竟未經對方同意，找來工人以電鋸鋸斷樹枝，造成樹木受損。地方法院審理後，認定柴男行為已構成毀損罪，判處拘役20天，得易科罰金。全案可上訴。

判決指出，事件發生在今年8月22日上午10時30分左右，地點位於台東縣池上鄉柴男與陳男為鄰居，因不滿龍眼樹枝伸入自己居住的房屋範圍，未循正當管道處理，反而自行找來不知情的工人，使用電鋸將龍眼樹的樹枝與枝幹鋸斷。

龍眼樹遭鋸斷後，不僅外觀受損，也失去原本的遮蔭與觀賞功能。陳發現後相當不滿，隨即報警處理，警方介入調查後，將案件移送檢方偵辦。

法院審理時，柴男對於委託工人鋸樹一事並未否認，相關說法也與告訴人及證人證詞相符，另有土地資料、現場照片及監視器畫面等證據佐證，法院因此採信其犯行屬實。

法官認為，柴男未經鄰居同意就破壞對方財物，顯示欠缺尊重他人財產權的觀念，行為確實不當；不過考量其犯後坦承、態度尚可，並衡量其生活狀況及犯案動機，依法判處拘役20天，並可用罰金折抵刑期。全案可上訴。