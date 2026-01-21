陳佩琪貼出搜索票涉洩個資 廉政署：有違法疑慮

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪日前在臉書貼出廉政署「搜索票」涉洩承辦人個資惹議。廉政署今天表示，陳女已涉違反個資法疑慮，嚴正要求社會大眾尊重辦案人員隱私。

法務部廉政署今天表示，有關陳女在其個人臉書擅自公開司法文書截圖，揭露廉政署人員個人資料部分，已涉有違反個人資料保護法之疑慮，廉政署嚴正要求社會大眾尊重辦案人員隱私，並共同維護司法人員獨立辦案之純淨空間。

陳佩琪20日在臉書，發文指京華城案是「世紀冤案」，還附上當初的搜索票照片，時間為民國113年8月27日，上頭除了有法官及檢察官蓋章，還有廉政署承辦人員姓名及手機號碼，以及簽收人簽名。照片後來遭裁切縮小為不含廉政署承辦人員的姓名及手機號碼。