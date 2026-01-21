快訊

台東8旬老翁操場尿尿遭指猥褻 法院認無「供人觀覽」意圖判無罪

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東某國小去年發生1名年逾8旬的周男因急於如廁，在操場旁小便時被2名學生撞見。原先檢察官以「公然猥褻未滿12歲兒童」提起公訴，但台東地方法院近日審理後認定，周男行為並無刻意供人觀覽的意圖，判決無罪。

判決書指出，113年12月4日下午，周男進入學校尋找廁所，由於來不及走到幼稚園旁的性別友善廁所，只好朝操場方向解決生理需求。當時2名學生正在遊樂器材區活動，僅在特定位置、透過單槓或靠近遊具邊緣，才能看到周男小便，且中間有樹木與圍牆遮蔽視線，並非空曠通透。

法院審理過程中，傳訊學生確認案發當時情況，學生的證詞與周男說法一致，周男只是臨時找地方解決生理需求，沒有意圖裸露供人觀賞，也沒有刻意吸引他人注意。法院認為，周男行為符合「急於如廁」的客觀情境，無法認定有公然猥褻的主觀意圖。

此外，法院指出，證據顯示周男事後立即穿回褲子並離開現場，並未再次暴露，行為模式與典型公然猥褻行為不同。考量「罪疑唯輕、有疑唯利被告」原則，以及檢察官所提證據不足以排除合理懷疑，判周男無罪。

