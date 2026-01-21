為躲雨新竹男偷走超商門口90元雨傘 代價罰金3萬元

新竹陳男雨天順手牽羊，見超商門口傘架放著一把雨傘，趁無人注意取走使用，事後遭失主報警。新竹地院審理後，認定陳男涉犯竊盜罪，判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

判決書指出，陳男去年7月7日上午11時10分許，徒步行經新竹市某區某街的全家超商新竹北門店前，當時下著大雨，見林姓民眾所有、放置在傘架上的雨傘一把，市價約90元，竟起貪念，趁四下無人注意之際，將雨傘取走供自己避雨使用，得手後離去。

失主發現雨傘不見後報警處理，警方調閱店外監視器畫面循線追查，鎖定陳男身分。陳男到案後，主動交出雨傘供警方扣案，該雨傘已返還失主。