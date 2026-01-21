張泓毅連殺妻岳母與繼子判死 大姨子現身：很擔心二審撤銷死刑

男子張泓毅勒斃妻子、岳母及繼子，伴屍6日後棄屍租屋處，竊取死者現金、存摺、首飾，盜領現金逃亡，新北地院國民法官依家暴殺人等罪判張3個死刑，為國民法官庭判死首案。張上訴，台灣高等法院今行準備程序，大姨子現身表示「很擔心二審從死刑改成輕判」。

陳姓大姨子說，張泓毅（25歲）在一審時完全認罪、對判刑無所謂，但當她聽到律師說張有提上訴，她「感到害怕」。陳女說，這段期間都得靠藥物控制睡眠、情緒，得知妹夫上訴，情緒馬上受不了，她也不認為張自認做錯了。陳女表示，一審時感覺法官不想判他死刑、一直要給機會，但張幾乎不做回應。

張泓毅的律師團在高院前次開庭時，猛轟地院讓1030張屍體照片「公開」，影響國民法官預斷，並指3個犯罪「論罪混為一談」，也忽視張有教化可能。

張一廂情願認為妻子活得不快樂，去年4月30日晚間至隔日凌晨，趁妻熟睡以枕頭悶住面部，一手勒住脖子使其窒息而死。伴屍1日後，又認為岳母是兩人不快樂元凶，5月2日凌晨潛入岳母房間勒斃她。

在連奪走2命後，張為圖「方便逃亡」，同日下午5點再以雙手和充電線，輔以毛巾塞進嘴巴，殘忍勒殺繼子。新北地院查出，繼子死亡前曾遭張折磨數十分鐘，犯行可謂虐殺，「視人命如草芥，應予嚴譴」。

去年5月3日中午，張外出至ＡＴＭ盜領岳母15萬存款，4日持岳母信用卡在交友網消費升級ＶＩＰ服務，6日中午動身逃亡，將岳母玉鐲、項鍊及母、女二人身分證、存摺、印章和信用卡偷走，帶著愛犬博美狗南下至台中，偽簽父親姓名入住旅館，被捕時緊抱愛犬，冷血弒親震驚社會。

張犯後經台大醫院精神鑑定，未見悔意，甚至說再一次還是會殺死岳母，更多次供稱，如有機會還要殺害妻子胞姊和她王姓前男友，極有可能再犯暴力犯罪。新北地院認為張基於直接故意、出於預謀連續殺人，以明顯不人道、有辱人格、極端凌虐殘忍手段，殺害30歲陳姓妻子、69歲劉姓岳母和年僅3歲的陳姓繼子，符合憲法法庭憲判字第8號「犯罪情節最嚴重」的死刑要件。