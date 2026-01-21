快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

知名連鎖麻辣火鍋店「滿堂紅」女董座蔡閔如被控偽開發票營造交易假象，協助詐騙集團洗錢，疑收取手續費上千萬元，台北地檢署為釐清交流，昨指揮警方兵分14路執行第二波搜索，拘提何姓被告等8人到案，陸續移送北檢複訊。

全案源於，滿堂紅原有多家分店但陸續收攤，去年僅剩1家加盟店，滿堂紅女董座蔡閔如疑似為了解決財務困境，涉偽開發票營造交易假象，協助詐騙集團洗錢，短短數月疑有1億元的鉅額贓款流進旗下9間公司登記的銀行帳戶，從中賺取約1成的「手續費」約上千萬元；蔡閔如2025年11月間被依詐欺、洗錢等罪羈押獲准，日前也被借提釐清金流是否與太子集團相關。

北檢專案小組溯源追查涉與蔡合作的公司，昨指揮刑事警察局、台北市警察局中正第一分局、中山分局、台中市刑警大隊、南投刑警大隊等單位，兵分14路執行第二波搜索，搜索何姓被告等8人及相關公司，拘提何姓等8名被告到案說明。

何等6名被告疑為蔡閔如的協力公司的登記負責人、實際負責人，涉犯加重詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌，張姓、郭姓被告昨已到案，今下午何姓、張姓、詹姓、莊姓、牟姓、雷姓等6名被告陸續移送複訊。

台北地檢署為釐清知名連鎖麻辣火鍋店「滿堂紅」女董座蔡閔如涉洗錢等罪，指揮警方拘提8名共犯到案。記者蕭雅娟／攝影
相關新聞

知名麻辣火鍋董座涉洗錢千萬 8名協力公司共犯到案

知名連鎖麻辣火鍋店「滿堂紅」女董座蔡閔如被控偽開發票營造交易假象，協助詐騙集團洗錢，疑收取手續費上千萬元，台北地檢署為釐...

婦匯3000萬投資黃金被勸阻 受詐團引誘...隔天竟又領1000萬面交

黃金價格飆漲，警方發現投資黃金也成為詐騙集團的話術。基隆市1名婦人到銀行要匯款3000萬元，行員通報警方到場，她當場雖然...

赴菲國宿霧做愛情詐騙！刑事局跨國聯手破獲機房 17台人返台受審

刑事警察局發現多名國人頻繁出入菲律賓宿霧，研判受集團指使從事詐騙，隨即與菲律賓執法單位合作共組專案小組...

沒買卻收到訂單完成通知 他驚慌點擊「問題回報」慘賠170萬

近年詐騙手法不斷翻新，從電話、投資到購物通知，情境愈來愈貼近日常，讓民眾一不留神就掉入陷阱。內政部警政署「165打詐儀錶板」近日公布一起案例，一名民眾僅因點擊一封不明購物訂單確認信，便被詐騙集團一步步牽著走，最終損失金額高達170多萬，相當痛心。

這是詐騙...北投焚化廠遭冒名辦活動 北市環保局報警了

北市北投焚化廠近來遭冒名辦活動詐騙，環保局澄清此非該廠主辦或環保局授權辦理，昨天已報警，不只防止填過表單的民眾進一步受害...

太子集團洗錢案進入收尾 檢調再約談「和平大苑」豪宅總管涂又文

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，全案已接近收網，調查局為釐清集團主席陳志購買「和平大苑」豪宅金流，昨天2度約談豪宅總管凃又...

