台版柬埔寨案外案 律師陳士綱涉洩密、洗錢今判2年6月刑

2022年「台版柬埔寨」案震驚社會，首腦杜承哲案發後委託律師陳士綱打聽前案共犯供述，並打出24萬餘顆泰達幣給陳，士院今審結依洗錢、洩密等罪判陳徒刑2年6月、併科罰金100萬元，沒收不法所得。

士林地院認定，陳士綱犯洗錢防制法「一般洗錢罪」，判徒刑7月，另犯非公務員洩密罪，判徒刑2年，併科罰金100萬元。有期徒刑部分，合併應執行2年6月徒刑。所收受泰達幣24萬7123.81顆宣告沒收。

起訴指出，綽號「籃道」的杜承哲2022年犯下「台版柬埔寨」案後，2023年初另起爐灶以相同模式設立境內詐欺水房，配合境外詐團行騙至少32人得手2353萬9316元，以人頭帳戶層轉洗錢後購買虛擬貨幣，與境外詐團朋分贓款。期間，杜另派人在台中市北屯區住宅內成立「控房」拘禁陳姓人頭。

另為取信境外詐團，杜向台北市警局大同分局寧夏路派出所時任所長葉育忻索取偽造的「士林地院交保單」，傳給境外詐團。葉育忻長期利用警政系統幫杜查詢蒐集特定個資，杜則於2022年至2023年間陸續交付現金約200萬元、價值220萬元賓士車、3萬3504顆泰達幣（價值約109萬4044元）等，透過共同友人劉女行賄葉育忻。

禾和國際法律事務所主持律師陳士綱受杜委託，指派律師張秉鈞擔任「台版柬埔寨」案共犯呂政儀辯護，要求張回報呂在偵查中的供述內容，2022年11月間轉告杜「呂就是認自己的」、「所有問題都不知道，只知道有對人頭施暴」等偵查秘密，使杜能提前勾串共犯及證人，杜後續將24萬7123.81顆泰達幣（約778萬4400元）打至陳士綱虛擬貨幣錢包。

士林地檢署認定，杜、洪、王、林4人涉嫌組織、洗錢、私行拘禁、加重詐欺、偽造公文書等罪；杜、葉、劉3人涉嫌隊友調查職務的公務員行收賄、公務員借職務機會非法利用個資、洗錢、行使偽造公文書、洩密等罪；陳則涉嫌洩密、洗錢等罪。偵結起訴。

偵審期間，杜頻替葉喊冤，稱2人交情好，賄款只是「禮物」；葉稱與杜交換情資是為辦案賺取績效，事前以為杜已改過自新，無涉不法；陳則主張24萬餘顆泰達幣是「律師費」。因犯罪事實不同且陳士綱始終不認罪等因素，詐團水房部分及葉育忻部分去年已陸續判決確定。