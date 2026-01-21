調查官為老長官使命必達...外洩華信、敦南兩案 還酒駕騎上國道　

周姓調查官2021年間於法務部調查局桃園市調處任職期間，洩漏華信案及敦南案偵查卷資給退休曹姓組長，又因醉騎機車誤闖國道，酒測值每公升0.69毫克。桃園地院依2次公務員洩漏中華民國國防以外應秘密文書罪及公共危險罪，分別判他應執行11月、3月徒刑均可易科罰金。

犯罪事實指出，現年38歲周姓調查官2021年間在桃園市調查處任職，卻於同年5月至9月間多次知法犯法；桃園市調處於5月5日調查「華信投顧分析師邱鼎泰涉嫌操縱台揚公司等股價案」通知鄭能哥、邱振豐及鍾國強等3嫌到案，轉任光寶科技的曹某為了解人頭帳戶調查狀況，5月7日晚間9時餘到桃園市調處，由周登入系統調筆錄讓曹拿手機拍照存檔。

同年3月8日桃園市調處將光寶科技前負責人宋恭源涉入「敦南公司股票涉嫌內線交易案」調查完畢，由沈姓調查官撰寫移送書後，7月中旬全案移送台北地檢署偵查，隔年2022年3月11日偵結起訴；由於曹急於知道移送內容，2021年7月間向周索取資料，周找不知情的沈拿取敦南案完整移送內容後，傳給曹並存於曹某手機的記憶體中，案經法務部調查局北部地區機動工作站移送偵辦。

同年9月15日傍晚，周男疑因洩密案遭調查，於桃園市區飲用威士忌後，騎機車返家途中，誤闖國道2號高速公路，當晚9時58分在東向17公里處被國道警方攔檢，測得酒精濃度高達每公升0.69毫克遭送辦。

法官審酌，被告為公務員，行為時擔任法務部調查局桃園市調查處的調查官，明知參與刑案偵辦取得資料，均屬國防以外應秘密事項，應嚴守保密義務，竟囿於私人情誼，受請託洩漏關於某案犯罪嫌疑人調查筆錄及完整移送書內容等資料，所為實屬不該；且酒後駕車嚴重破壞交通安全。

就洩密部分，法官依2次公務員洩漏國防以外秘密罪判應執行刑11月，得易科罰金；酒駕部分則依公共危險罪判刑3月，併科罰金2萬元，緩刑2年保護管束，支付公庫8萬元及參加3場法治教育課程。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康