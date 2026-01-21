快訊

晚輩為他出頭開槍殺人被判18年 共同持有槍彈也難卸責判刑4年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

楊姓男子與張姓男子因漁獲糾紛4年前在台南七股談判，張持電擊棒毆打楊，楊同居人女兒的男友謝啟文見狀持鋼管槍朝張右上腹擊發傷重不治，一審謝被判無期，二審時提出百萬支票求和解遭退還，但已展現誠意而改判18年。而張男共同持有該槍彈，一審被判4年併科罰金6萬元。

檢警調查，謝男於4年多前自友人處所取得鋼管槍1枝及制式散彈1顆，置於楊男所有、由2人所共同駕駛小貨車上。謝男於2021年9月29日深夜，在台17線西側支道與市道173線道路交會口旁持該槍彈射擊張男，致張男右上腹散彈槍傷合併骨折、內臟撕裂傷及大出血休克，同年10月3日因多重器官衰竭不治。

謝男被訴殺人、非法持有槍彈，一審被判無期徒刑及罰金12萬元，不服上訴二審，他提出百萬支票以求和解，當庭遭退還但已展現誠意而改判18年，最高法院於2023年駁回後確定。楊男則被訴共同犯非法持有可發射金屬或子彈具有殺傷力槍枝罪。

楊男坦承知道該鋼管槍是謝男放置在小貨車上，也有接觸使用過鋼管槍，但否認非法持有可發射金屬或子彈具有殺傷力槍枝與制式子彈犯行。

他辯稱，不知道鋼管槍是槍枝，也不知道這把槍具有殺傷力；他曾經數次告知謝男應將鋼管槍歸還原所有人，勿放在車上，「我不知道謝啟文竟然沒有拿去歸還」他說。

他於審理時供稱，有一次自己一個人去田裡，因為田裡很多鳥，鳥快把農作物吃光，再加上他要確認謝男有沒有將金屬管拿去還，所以他就有在小貨車上找到，就拿出來試試看，結果沒有成功擊發；他也因為這一次的試射射擊到手，手因此受傷，當晚他就有叫謝男拿去還，因為這個會危險。

台南地院審酌，鋼管槍及制式子彈係屬具有高度危險性管制物品，而張男竟與謝男共同非法持有，對不特定人生命、身體安全與社會秩序均造成潛在的威脅與風險。且衡酌張男持有槍彈是出於工作需要製造聲響嚇狗、驅鳥動機，及持有時間不長、數量也不多等一切情狀，認他共同犯非法持有可發射金屬或子彈具有殺傷力槍枝罪判刑4年，併科罰金6萬元，可上訴。

台南地院審酌，張男竟與謝男共同非法持有非法槍彈，且出於工作需要製造聲響嚇狗、驅鳥動機等一切情狀，認他犯非法持有可發射金屬或子彈具有殺傷力槍枝罪處4年，併科罰金6萬元。圖／本報資料照
台南地院審酌，張男竟與謝男共同非法持有非法槍彈，且出於工作需要製造聲響嚇狗、驅鳥動機等一切情狀，認他犯非法持有可發射金屬或子彈具有殺傷力槍枝罪處4年，併科罰金6萬元。圖／本報資料照

