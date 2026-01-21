高雄男侮辱陸配「外來病毒」 還在社區Line群投票羞辱

高雄市前鎮區一名馮姓男子因看不滿同社區的鄰居李姓女子，竟在近200人的社區Line群組謾罵對方，甚至羞辱大陸籍的李女是「外來的病毒」，並在群組內發投票要其他住戶表態李女是「社區毒瘤」，法官因此認定馮男散布文字誹謗罪，判處罰金2萬元。

判決書指出，馮男與李女為同社區住戶，馮男因不滿李女先前對其提告妨害名譽，加上認為李女破壞社區和諧，遂於去年5月間，在成員多達197人的社區Line群組內展開報復，多次以匿名發言指稱李女是「法院認證的小三、鳥人、噁心」，並以李女出身中國大陸為由，羞辱李女是「外來的病毒」，要將李女趕出社區。

馮男不僅公開在群組內挑釁「我在這裡直接說你就是社區的毒瘤，來截圖提告呀」，甚至為了進一步羞辱李女，竟在群組內舉辦標題為「您覺得XX大樓的社區毒瘤是什麼」的投票活動，將李女列為選項之一。

馮男雖坦承發文，但辯稱關於「小三」的說法是「聽說的，沒直說」，並試圖以言論自由抗辯。不過法官認為，馮男雖辯稱是聽說，但「小三」一詞涉及個人私德，與大樓管理公共利益無關，縱使聽聞傳言，未經查證即恣意散布，仍構成誹謗。

法官指出，馮男發起投票的行為，並非探討社區事務，而是將李姓女子標籤化為社區病灶，導引群眾霸凌，這種行為已足以貶損李女的社會評價。