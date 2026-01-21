快訊

獨／濱海作戰指揮部7月成軍 機動反艦飛彈將進駐淡水八里兩岸

川普乘空軍一號突遇「電力問題」！追蹤圖曝高空急轉彎折返基地

2台灣人失聯！阿蘇降雪急凍零下4.2度 熊本消防認了「難派無人機」

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄男侮辱陸配「外來病毒」 還在社區Line群投票羞辱

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市前鎮區一名馮姓男子因看不滿同社區的鄰居李姓女子，竟在近200人的社區Line群組謾罵對方，甚至羞辱大陸籍的李女是「外來的病毒」，並在群組內發投票要其他住戶表態李女是「社區毒瘤」，法官因此認定馮男散布文字誹謗罪，判處罰金2萬元。

判決書指出，馮男與李女為同社區住戶，馮男因不滿李女先前對其提告妨害名譽，加上認為李女破壞社區和諧，遂於去年5月間，在成員多達197人的社區Line群組內展開報復，多次以匿名發言指稱李女是「法院認證的小三、鳥人、噁心」，並以李女出身中國大陸為由，羞辱李女是「外來的病毒」，要將李女趕出社區。

馮男不僅公開在群組內挑釁「我在這裡直接說你就是社區的毒瘤，來截圖提告呀」，甚至為了進一步羞辱李女，竟在群組內舉辦標題為「您覺得XX大樓的社區毒瘤是什麼」的投票活動，將李女列為選項之一。

馮男雖坦承發文，但辯稱關於「小三」的說法是「聽說的，沒直說」，並試圖以言論自由抗辯。不過法官認為，馮男雖辯稱是聽說，但「小三」一詞涉及個人私德，與大樓管理公共利益無關，縱使聽聞傳言，未經查證即恣意散布，仍構成誹謗。

法官指出，馮男發起投票的行為，並非探討社區事務，而是將李姓女子標籤化為社區病灶，導引群眾霸凌，這種行為已足以貶損李女的社會評價。

高雄地院法院考量馮男的手段對李女名譽損害甚鉅，且未與李女達成和解，最終依散布文字誹謗罪，判處罰金2萬元。全案仍可上訴。

高雄地方法院。圖／本報資料照
高雄地方法院。圖／本報資料照

法官 陸配

延伸閱讀

高雄男跟台版N號房買未成年性影像 法官確定中檢無管轄權

鄭麗君：院級平台結合公民創新力量 盼淨零轉型走出台灣模式

老幼都照顧！台東「樂齡社福大樓」 今年10月前營運

汐止區大同路三段地平整頓 機車停車場重新開放

相關新聞

影／王大陸涉偷查個資今開辯論庭...與女友均否認 4月22日宣判

藝人王大陸涉偷查個資案今天由律師陪同前往新北地院開辯論庭，王大陸與女友均當庭否認洩漏個資，法官開庭後宣告此案將在今年4月...

高雄男侮辱陸配「外來病毒」 還在社區Line群投票羞辱

高雄市前鎮區一名馮姓男子因看不滿同社區的鄰居李姓女子，竟在近200人的社區Line群組謾罵對方，甚至羞辱大陸籍的李女是「...

晚輩為他出頭開槍殺人被判18年 共同持有槍彈也難卸責判刑4年

楊姓男子與張姓男子因漁獲糾紛4年前在台南七股談判，張持電擊棒毆打楊，楊同居人女兒的男友謝啟文見狀持鋼管槍朝張右上腹擊發傷...

新總座陳右欣爆涉買假學歷 台肥：經查核確認皆屬真實

台肥新任總經理陳右欣日前遭爆買學歷，台肥公司今發聲明表示，總經理在聘任程序中提交予董事會審議的學經歷文件，經查核後確認皆...

車牌被扣還想開車 新竹男上蝦皮買假車牌代價慘重

新竹張男因車牌遭監理機關吊扣，為方便上路，竟上網購買偽造車牌懸掛使用，遭警方查獲。新竹地院審理後，認定張男行使偽造特種文...

美籍男2次帶走7歲女兒不還前妻 害母女失聯1年3月...判刑半年

1名美國籍男子和前妻離婚後，年僅7歲女兒權利義務由生母單獨行使，他卻2度趁著和孩子會面時直接帶走不交還，經強制執行後女童...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。