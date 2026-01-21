新總座陳右欣爆涉買假學歷 台肥：經查核確認皆屬真實
台肥新任總經理陳右欣日前遭爆買學歷，台肥公司今發聲明表示，總經理在聘任程序中提交予董事會審議的學經歷文件，經查核後確認皆屬真實。對於惡意抹黑、損害總經理名譽及影響公司股東權益的行為，將保留法律追訴權，捍衛公司及股東的合法權益。
日前媒體根據法院判決報導，陳右欣疑似以30幾萬元購買「英培爾大學農業科學系博士學位」假學歷。對此，台肥公司聲明，公司總經理的聘用，均經嚴謹資格審查程序，無虛偽隱匿情事，其學經歷背景於就任時已依法公告，公開透明。總經理於聘任程序中提交予董事會審議的所有學歷與經歷文件，經查核後確認皆屬真實無誤。
台肥強調，董事會選任總經理，是以帶領公司持續成長為最高目標，首重過去在農業領域累積的豐富專業經驗與卓越實績。對於惡意抹黑、損害總經理名譽及影響公司股東權益的行為，台肥深表遺憾，並保留法律追訴權，以捍衛公司及股東的合法權益。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言