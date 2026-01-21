車牌被扣還想開車 新竹男上蝦皮買假車牌代價慘重

新竹張男因車牌遭監理機關吊扣，為方便上路，竟上網購買偽造車牌懸掛使用，遭警方查獲。新竹地院審理後，認定張男行使偽造特種文書犯行明確，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬，並沒收偽造車牌。

判決書指出，張男所有的小客車，因違規行駛已被監理機關吊扣車牌，依法不得再行上路。張男明知車牌須由監理機關核發，仍於2024年12月間，透過蝦皮購物平台，以新台幣8千元向身分不詳的賣家購得偽造車牌2面，隨後懸掛於車輛上，持續駕車行駛道路。

警方於2025年4月8日晚間9時許，在新竹市某路段執行違停稽查時，發現張男所駕車輛車牌異常，進一步查證後，確認該車牌並非合法核發，當場查扣偽造車牌並將張男移送偵辦。張男到案後坦承犯行，檢方依法提起公訴。

法官指出，汽車牌照屬於公路監理機關核發的行車許可憑證，性質上為刑法所稱的特許證。張男購買並懸掛偽造車牌上路，不僅妨害監理機關對車輛行駛的管理，也影響警方交通稽查與犯罪追查正確性，對公共安全與法秩序造成實質危害。