美籍男2次帶走7歲女兒不還前妻 害母女失聯1年3月...判刑半年

1名美國籍男子和前妻離婚後，年僅7歲女兒權利義務由生母單獨行使，他卻2度趁著和孩子會面時直接帶走不交還，經強制執行後女童才回歸媽媽照顧，就連社工會談解釋時，他竟稱「不理解也不想聽」；法院以男子第二次行為阻斷女兒和生母聯繫長達1年3月，依略誘罪判他6月，可上訴。

檢警調查，男子離婚後其7歲大女兒的權利義務由其前妻負擔，但他2022年6月11日和女兒在外地會面時，將孩子帶到住處，且未依法院所定的會面交往方式，於當晚7點將女兒交還給前妻，對方多次要求也不理。

檢警查出，男子直到2023年9月19日經法院強制執行，其完全遮蔽女兒和生母的聯繫管道，以此不正方式使女童脫離生母的監護，將孩子置於一己支配範圍內，侵害前妻對女兒的監督權。

台中地院審理時，男子否認略誘，辯稱女兒被前妻家暴他才將孩子帶走，女兒也求他不要讓其回去媽媽家。

中院查，男子和前妻經判決離婚，並定前妻單獨行使孩子權利義務，男子2022年6月11日和女兒會面後未於當晚將孩子送回，直到法院民事執行處2023年9月19日會同警方到男子家，將女童帶離交還生母。

中院發現，男子並非首次違反法院裁定會面交往權，未按時交還子女，前次經強制執行後，他卻再度未按時交還，就連社工告知其前妻單獨享有親權時，男子卻回「不能理解也不想聽。」其前妻不斷聯繫也都不理。

中院認為，女童年僅7歲亟需母愛關懷，卻遭男子完全阻斷孩子和生母聯繫，時間長達1年3月，其有惡意使女兒脫離生母侵權，依準略誘罪判他6月徒刑，緩刑2年。