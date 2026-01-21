影／王大陸涉偷查個資今開辯論庭...與女友均否認 4月22日宣判

藝人王大陸涉偷查個資案今天由律師陪同前往新北地院開辯論庭，王大陸與女友均當庭否認洩漏個資，法官開庭後宣告此案將在今年4月22日上午11時宣判。

藝人王大陸涉偷查個資案今再度開庭，王大陸與女友闕沐軒由律師陪同出庭，新北地方法院傳喚同案被告車商小開游翔閔、四海幫海英堂主陳子俊，游、陳二人供稱，陳受託追債會將進度回報給游，游再轉傳至他與王大陸、王女友闕沐軒三人群組中，但王、闕2人均當表示，從未指示查出對方個資。

檢方指出，王曾與闕、游2人創立「失去的！一定要拿回來！」群組，交換委託陳子俊討債的情資和進度；游、陳隔離訊問時表示，陳一有相關進度就會傳訊息給游，游收到後理所當然認為應向王、闕回報。

辯護律師表示，王、闕2人從未主動下任何指示和表示意見，也不曾要求回報和查出陳志明與潘姓男子個資。律師強調，當初游男因無闕女聯絡方式，才由王大陸先創設一個群組，所有個資均是陳子俊提供，游再轉傳到3人群組，王、闕並無違反個資法犯意聯絡。

辯護律師表示，闕女因找不到潘男追討遭騙的400萬元，才會加入該群組，但只是被動接受訊息，曾未下達任何指示，而提供勝訴判決書影本給游，是因潘否認有這筆債務，由游轉給陳透過台中監獄雜役拿給在監服刑的潘男，潘才承認並提供其姐姐的住址及電話，要闕找其姐姐處理。

辯護律師表示，闕女從頭到尾只想找到潘男，追回遭騙的錢，不曾找過潘男家人，雖2人後來曾達成和解，由潘男賠償240萬元，但潘始終沒有履約。律師表示，闕女願補償潘男16萬元損害賠償，但希望從240萬元中扣除，但潘不接受，要冬16萬元要先給，最後協調無果。