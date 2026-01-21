為了上廁所揮拳！2男酒後當街大打出手 嗆警遭壓制
花蓮市國聯五路一間酒吧凌晨爆發離譜酒後衝突，胡姓男子與潘姓男子竟因「上廁所太久」引發不滿，從店內吵到店外，最後在馬路上互毆，警方獲報到場，胡男情緒失控，不但嗆警還試圖衝撞員警，當場被壓制帶回，2人也被移送花蓮地檢署偵辦。
花蓮警分局今天指出，這起事件發生在10日凌晨4時許，31歲胡姓男子與45歲潘姓男子彼此認識，當晚一起在酒吧飲酒。期間胡男進入廁所後久未出來，導致急著上廁所顧客久候不耐，其中，潘男疑因不滿胡男長時間占用廁所，加上雙方先前疑有嫌隙，情緒在酒精催化下升溫，當場要求胡男「下樓講清楚」。
兩人隨後到騎樓理論，原本只有口角爭執，卻愈吵愈兇，最後演變成肢體衝突。監視器畫面顯示，兩人一路推擠拉扯到馬路邊，接著雙雙倒地扭打互毆，場面混亂，路過民眾見狀趕緊報警。
豐川派出所獲報後迅速派員到場，將兩人分開；不過胡男疑似酒醉情緒失控，即使被警方制止仍不斷對員警咆哮，甚至出現推擠行為，警方依法將他當場壓制，並實施保護管束帶回派出所。經偵訊後，胡、潘兩男均依涉嫌刑法傷害罪及違反社會秩序維護法，移送地檢署偵辦。
花蓮警分局呼籲，民眾在飲酒聚會發生口角時，應理性控制情緒，切勿因一時衝動以暴力方式解決糾紛。警方對於任何危害公共秩序及人身安全之違法行為，均將依法嚴正執法，絕不寬貸，以維護社會治安與市民安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
