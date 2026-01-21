高雄男跟台版N號房買未成年性影像 法官確定中檢無管轄權
台中地檢署偵辦「台版N號房」散布未成年性影像案，查獲趙姓管理員，另循線查獲高雄市蘇姓男子曾以刷卡付費方式購買性影像禮包，蘇將性影像存在手機，中檢將趙依違反兒少性剝削條例起訴。台中地院認定，蘇是高雄人，手機持有性影像的行為地在高雄，移轉管轄給橋頭地院，檢方不服上訴，認此案傳輸資料的犯罪地在台中，中院有管轄權，但台中高分院維持一審認定，駁回上訴確定。
台中地檢署偵辦Telegram通訊軟體的「台版N號房」社群及官方網站散布未成年性影像案，在台中市大樓內查獲趙姓管理員及其利用「跟車程式（性影像轉發機器人程式）」的機房，趙男涉違反兒少性剝削條例部分，已由檢方偵結起訴，後續追查出，高雄市蘇姓男子曾以信用卡刷卡付費方式，向趙等人經營的社群，以150元到1199元不等的價格，購買性影像禮包。
蘇男購買的性影像禮包，由趙男等人管理的TG通訊軟體群組轉傳給買家，蘇男收到該批未成年性影像後，存放在手機內，檢警前年7月底在高雄市搜索時查獲蘇，檢方依違反兒少性剝削條例起訴後，向台中地院聲請簡易判決處刑。
台中地院審認，此案蘇男設籍在高雄市左營區，警方查獲蘇持有性影像的行為地，也在高雄市，不在台中，不能以趙姓管理員經營散布性影像的機房在台中市，即認定蘇男的犯罪地點也在台中，認定檢方起訴不適法，移轉管轄權到高雄橋頭地院審理。
檢方不服提起上訴，抗辯蘇男向趙男購買性影像禮包後，取得程式使用權，加入趙男成立管理的群組內，隨時可上網觀覽、下載未成年性影像，蘇即便未以網路連接到群組，但程式仍不間斷運作，蘇行為已達無正當理由持有性影像的著手階段，台中地院有管轄權。
台中高分院審認，蘇男在偵訊時供稱，購買後對方會寄連結，邀請加入群組，性影像則在群組內，可見購買與取得性影像非同時，蘇購買後，若未點選連結及加入群組，也無法取得所欲購買的性影像，可知蘇購買行為未觸法，而是在無正當理由持有未成年性影像時才違法。
二審指出，檢方上訴認蘇男刷卡購買時，已達犯罪著手階段，顯有誤會，另外檢方也未提出蘇持有手機上網、接受性影像跟下載時的存放地點是在台中的積極證據，因此一審認定此案無管轄權，並無違誤，駁回檢方上訴，全案確定。
