損失上百億？張綱維不甘「提前」入獄 聲明異議還要賠償高院駁回

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

遠東航空董事長張綱維涉掏空公司資產，台灣高等法院依商業會計法等罪判刑14年，另有4月得易科罰金之刑，其中背信、行使業務登載不實、違反民用航空法等3罪，分別判刑1年、4年、2年6月，併科1億元罰金不得上訴第三審而定讞。服刑中的張對檢察官的執行指揮聲明異議，主張現時案件未確定，不得執行，也不得損害受刑人得全部罪名合併定執行刑的權益。

高院認為檢察官執行指揮並無違法或不當，張綱維聲明異議無理，應駁回，不得抗告。

張綱維認為高院的刑事判決有多處錯漏違誤，他主張原判決各罪間有一行為觸犯數罪名的想像競合關係，應從一重處斷，或是基於同一犯意而有接續性行為關係，屬接續犯，應為實質上或裁判上一罪關係，就全部犯罪事實提出上訴，上訴效力自應及於較輕的原不可上訴第三審之罪，例外而得由第三審合併審判，法院自應將全部犯罪事實移送最高法院全盤審理認定，不應逕為切割移審。

張指高院不分青紅皂白，逕行駁回他所有輕罪部分的上訴，且移送執行，嚴重損害他受憲法保障的訴訟權，侵害人身自由權及財產權，造成上百億元的損失，斥責應徹查追究相關違法失職人員，並對他負完全賠償責任。

高院指最高法院2021年的裁定只是說明為保障聽審權、符合正當法律程序、提升刑罰可預期性，減少不必要重複裁判，並避免違反一事不再理原則情事，應等到受刑人所犯數罪全部確定後，於執行時由檢察官聲請裁定為宜，與張綱維聲明異議的執行指揮行為，屬兩回事，最高法院的裁定是揭示數罪併罰案件，何時定執行刑為宜之旨，並非指未定應執行刑前，檢察官不得就已確定部分先執行，張的主張顯然有誤會、不足採。

遠航董事長張綱維（中）涉掏空公司資產而入獄，他對檢察官的執行指揮聲明異議，主張現時案件未確定，不得執行，也不得損害受刑人得全部罪名合併定執行刑的權益，但台灣高等法院裁定駁回確定。圖／聯合報系資料照
遠航董事長張綱維（中）涉掏空公司資產而入獄，他對檢察官的執行指揮聲明異議，主張現時案件未確定，不得執行，也不得損害受刑人得全部罪名合併定執行刑的權益，但台灣高等法院裁定駁回確定。圖／聯合報系資料照

