北市母女遭詐1200萬想不開 家人求償5車手...2人判准共賠416萬

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市一對母女遭假投資詐騙1200萬元後尋短，兒子初步對涉案詐欺車手提告求償461萬元，士林地院近日審結後判鄭姓、顏姓車手分別須賠償200萬元、16萬元及利息，其餘告訴駁回。

據悉，甯姓婦人及其曾姓女兒遭遇假投資詐騙，陸續交付1200萬元後驚覺受騙，2024年底想不開走上絕路。檢警事後鎖定至少10名車手曾替詐團向母女取款，初步將鄭姓車手等5人查緝到案，甯婦的曾姓兒子繼承相關債權，對5人提起民事告訴請求損害賠償。

判決指出，詐團在網路社群中冒名投資網紅「柴鼠兄弟」，投放不實投資教學廣告，吸引被害人依指示加入指定LINE好友並下載指定投資App，一步步誘騙被害人面交投資款。

鄭姓、顏姓車手分別在2024年6月、9月陸續被招募加入詐騙集團，同年8月5日、9月10日陸續依上游指示假扮投資專員到約定地點向甯婦手許200萬元、16萬元，另有李姓、滕姓、黃姓等3名車手（3人已與曾男達成和解）也用相同手法向甯婦收款50萬元、55萬元、140萬元，曾男因此向5人求償461萬元。

法院清查相關起訴書、對話紀錄、筆錄等，認定曾男主張真實。民法中所謂「共同侵權行為」須數人對同一損害有主觀意識聯絡或客觀行為關聯共同。主觀共同加害行為者，是加害者在共同侵害權利或利益的目的範圍內各自分擔實行，而互相利用他人的行為；客觀行為關聯共同者，則是個行為人皆具備侵權行為才成立。

經查無證據證明5名車手間有主觀意思聯絡或客觀行為關聯共同，或基於幫助意思給予助力，自不能認定5人間應為彼此婦連帶賠償責任，遂曾男對鄭求償200萬元、對顏求償16萬元部分為有理由，超出範圍部分即無理由。

從而，鄭應給付曾男200萬元，及自2025年12月24日起至清償日止，按周年利率5%計算的利息；顏應給付曾男16萬元，及自2025年12月11日起至清償日止， 按周年利率5%計算的利息。曾男其餘之訴駁回。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

士林地方法院民事庭。記者李隆揆／攝影
士林地方法院民事庭。記者李隆揆／攝影

