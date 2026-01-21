偷走2600元史迪奇公仔 男闖娃娃機店偷竊代價9萬

新竹劉男凌晨闖入娃娃機店，徒手偷走價值2600元的史迪奇公仔，事後被監視器拍下行徑，店家報警查獲。新竹地院審理後，認定劉男竊盜犯行明確，判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，並宣告沒收犯罪所得史迪奇公仔。

判決書指出，劉男於去年7月5日凌晨0時36分許，騎乘普通重型機車前往新竹市中正路一帶的娃娃機店，趁現場無人注意時，徒手竊取店家擺放在機台上的史迪奇公仔一個，隨即騎車離去。該公仔為店家謝姓負責人所有，市價約新台幣2600元。

店家清點物品後發現短少，調閱店內監視器畫面，發現公仔遭人取走，隨即報警處理。警方調閱監視器影像、比對車輛資料後，循線鎖定劉男到案。劉男到案後，對於犯行坦承不諱，供述與監視器畫面及告訴人指述內容相符。

法官調查，劉男過去已有多次竊盜案件經法院論罪科刑並執行完畢，此次仍犯案，顯示其未能記取教訓，欠缺尊重他人財產權的法治觀念，行為已對社會治安造成一定危害。