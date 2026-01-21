聽新聞
0:00 / 0:00
餐盤見蟑螂 竟恐嚇天成飯店索抖內60萬美元
徐姓男子去年8月間到天成飯店翠庭中餐廳吃飯，徐的朋友在餐盤中發現蟑螂，飯店經理到場隨即致歉，免除餐費、贈送禮物補償。徐隔日涉在飯店貴賓室揚言曾拿3千萬封口費，恫稱飯店總經理等人抖內60萬美元（約新台幣1900萬元），台北地檢署偵結依恐嚇未遂罪起訴。
起訴指出，去年8月16日下午3時許，63歲徐男在天成飯店貴賓室包廂和郭姓總經理、趙姓行銷長協商，提到協會理事長另一個公司是顧問公司，其中指出服務項目有「國際媒體」，且他曾經拿過「3千萬封口費」，徐涉恫稱2人「萬一國外媒體我登出來的時候，你們就很慘了」、「我弄不倒你們，但是讓你們暫時歇業應該是沒問題」、「我們抓15大媒體的話，大概是抓90萬美金」、「那私人的事我希望貴飯店可以抖內」。
徐男涉恐嚇「以貴集團來講，這錢真的不多，我們現在只差60萬美金...，我只能說你們贊助越多越好」、「好死不死剛好你們來撞槍口」、「如果沒有昨天的事件...我絕對不會來找你們...」等語，導致總經理行銷長及張姓董事心生畏懼報警。
檢方認定，徐男雖遇到食物衛生條件不佳情況，但飯店人員已代表致歉、給予相當補償，若認權益受損，可依法律途逕尋求救濟，卻以此要脅給付與與醫療費用或精神賠償無關的金額，涉恐嚇未遂罪，依法起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言