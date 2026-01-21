他開車上國道未繫安全帶挨罰 辯與上衣顏色相近...法官撤單

陳姓男子前年12月間開車，行經國道1號南向281.2公里處時，為警以未依規定繫安全帶製單舉發而裁罰3000元，他不服提行政訴訟，稱安全帶顏色與其上衣顏色相近，右肩背著隨身包包，因包包背帶有反光字條所致，法官當庭勘驗採證照，發現他左肩似為安全帶壓痕，撤銷原處分。

陳男說，當日穿著與安全帶顏色相同的上衣，右肩背著隨身包包，因包包背帶有反光字條，交通局誤以為他未繫上安全帶，同行乘客可證明一路上皆有繫上安全帶，細看採證照他左肩處有不自然陰影，應為安全帶痕跡，僅因背帶會反光較為顯眼。

他也到庭表示，衣服在左胸部分有口袋、有字樣，但舉發照片看不到，可能是安全帶擋住了。同時，提出當日穿著上衣照片。

台南市交通局表示，員警於案發當時在該地點發現車輛駕駛人未依規定繫安全帶，依採證照片製單舉發，違規事證明確。

交通局指出，當時駕駛及前座乘客均身著深色上衣，若有繫上安全帶，現場舉發員警或違規採證照片，應可明顯看見安全帶痕跡，但對比於前座乘客手臂上端靠近頸部至胸前斜下處明顯可見有安全帶的深色斜向長條色塊，駕駛上衣衣領至胸前則未見任何斜向色塊或壓痕等有繫扣安全帶痕跡。

高雄高等行政法院地方庭指出，經當庭勘驗採證照片，未放大採證照片時，可見前座乘客身穿黑色上衣、有繫灰色安全帶，駕駛座駕駛身穿深灰色上衣、右肩有條黑色帶；放大採證照片時，可見駕駛左肩有一細條的灰色條狀自左肩斜下，似為安全帶壓痕。

法官認為，由勘驗結果可知，陳男左上肩、胸前有一深灰色條狀自左肩斜下陰影痕跡，對比前座乘客所繫安全帶顏色，可見該安全帶顏色與陳男身上所穿衣服顏色相近，且與陳男右肩包包背帶顏色明顯黑色相形對比之下，該左肩斜下的陰影痕跡近似安全帶壓痕。