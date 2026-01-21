騙慣了...詐欺假釋女又拿假證書想當老師 教育部發現下場曝

台中李姓女子未通過教師檢定、不具合格教師資格，但為參加石崗國中代理教師甄試，竟持多年前花5000元從雅虎拍賣取得的偽造證書，結果被教育部發現函送；法院審酌，李女有詐欺、偽造文書前科，且假釋期間內再犯，這次依共同犯偽造公印文罪判她6月，得易科罰金，可上訴。

檢方查，李女2017年間和雅虎拍賣上不詳的賣家，由李支付5000元由對方偽造「100年4月28日教育部中等學校教師證書」、「教育部」及部長「吳清基」等印文。

李女2025年7月22日為了要參加台中市石岡國中甄選代理教師，竟持偽造證書、教師甄選報名表等，向該國中謊稱自己有通過教師檢定、是具有合格教師資格。

直到教育部收到李女的相關文件時，因察覺有異再度比對才驚覺她的教師證書根本是偽造的，教務部依法將李女函送台中地檢署偵辦。

檢方訊時，李女坦承偽造教師證書，校方也提出她報名甄試行使的偽造文件、切結書等證據，認定其犯嫌明確，偵結從重依偽造公印文罪嫌起訴她。