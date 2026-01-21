快訊

矽盾不牢？美台貿易協議看似好消息 美記者投書：暗藏不安訊號

MLB／官網各守位十大新秀 李灝宇三壘手第3、預估今年大聯盟

滯銷風暴／台灣鯛漁民賣價一斤剩21元 市場卻賣70元？

聽新聞
0:00 / 0:00

金價飆升！台東老兵遺產80.21公克黃金准許變賣 市價逾37萬元

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

隨著國際金價持續攀升，1名已故退役葉姓老兵黃金遺產近日成為焦點，據台東地方法院裁定，國軍退除役官兵輔導委員會馬蘭榮譽國民之家聲請變賣老兵存放於台灣銀行台東分行保管箱內的黃金，共80.21公克，日前裁定准許變賣，相關程序費用由遺產負擔。

法院指出，葉姓老兵於民國1997年去世後，經公示催告並無繼承人聲明。該筆黃金每年需支付保管費用，目前遺產已無足夠現金支付，部分費用由公庫先行墊支。為善盡遺產管理人職責，清償墊支費用及必要管理支出，變賣黃金被認為是必要且合法的處置。

以目前黃金現貨市價計算，約每公克4661元，80.21公克黃金價值約37萬4千元，金價高漲使得這批黃金備受矚目。法院裁定指出，依民法及「退除役官兵死亡無人繼承遺產管理辦法」規定，遺產管理人在無法召開親屬會議的情況下，可向法院聲請變賣遺產，以支付必要費用、清償債權或交付遺贈物。

由於葉姓老兵在台灣地區無親屬，遺產管理人需依法妥善清查、妥善處理，確保墊支費用及行政支出能夠獲得償付。這次變賣黃金將有助於完成遺產管理程序。

台東地方法院裁定准許國軍退除役官兵輔導委員會馬蘭榮譽國民之家變賣老兵存放於台灣銀行台東分行保管箱內的黃金，相關程序費用由遺產負擔。示意圖（與本案無關）／聯合報資料照
台東地方法院裁定准許國軍退除役官兵輔導委員會馬蘭榮譽國民之家變賣老兵存放於台灣銀行台東分行保管箱內的黃金，相關程序費用由遺產負擔。示意圖（與本案無關）／聯合報資料照

遺產 黃金 老兵 金價

延伸閱讀

銀樓金價每錢18,790元創高 專家看後市「不預設上限」

黃金國際行情 衝上4,700美元

深陷川普泥潭？美股電子盤跌勢擴大、台指期夜盤興嘆

元大期貨春節不休市 開戶交易送黃金萬元禮

相關新聞

餐盤見蟑螂 竟恐嚇天成飯店索抖內60萬美元

徐姓男子去年8月間到天成飯店翠庭中餐廳吃飯，徐的朋友在餐盤中發現蟑螂，飯店經理到場隨即致歉，免除餐費、贈送禮物補償。徐隔...

他開車上國道未繫安全帶挨罰 辯與上衣顏色相近...法官撤單

陳姓男子前年12月間開車，行經國道1號南向281.2公里處時，為警以未依規定繫安全帶製單舉發而裁罰3000元，他不服提行...

騙慣了...詐欺假釋女又拿假證書想當老師 教育部發現下場曝

台中李姓女子未通過教師檢定、不具合格教師資格，但為參加石崗國中代理教師甄試，竟持多年前花5000元從雅虎拍賣取得的偽造證...

金價飆升！台東老兵遺產80.21公克黃金准許變賣 市價逾37萬元

隨著國際金價持續攀升，1名已故退役葉姓老兵的黃金遺產近日成為焦點，據台東地方法院裁定，國軍退除役官兵輔導委員會馬蘭榮譽國...

趁妻睡著滑她手機辯為離婚蒐證 法官判有罪：查外遇不能當藉口

林男趁劉姓妻子睡覺時，盜取她手機內照片，並刪除近萬張照片和LINE聯絡人等資料。林男辯稱，兩人訴訟離婚中，他是要蒐集證據...

行乞加補助月入6萬還享送餐服務 嗜賭被討錢殺「二房東」297刀求輕判

70歲的陳進財積欠失明的顏姓「二房東」債務遭催討，2024年6月拿刀狂刺顏297刀，台北地檢署依殺人罪起訴。陳認罪、主張...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。