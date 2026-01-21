聽新聞
金價飆升！台東老兵遺產80.21公克黃金准許變賣 市價逾37萬元
隨著國際金價持續攀升，1名已故退役葉姓老兵的黃金遺產近日成為焦點，據台東地方法院裁定，國軍退除役官兵輔導委員會馬蘭榮譽國民之家聲請變賣老兵存放於台灣銀行台東分行保管箱內的黃金，共80.21公克，日前裁定准許變賣，相關程序費用由遺產負擔。
法院指出，葉姓老兵於民國1997年去世後，經公示催告並無繼承人聲明。該筆黃金每年需支付保管費用，目前遺產已無足夠現金支付，部分費用由公庫先行墊支。為善盡遺產管理人職責，清償墊支費用及必要管理支出，變賣黃金被認為是必要且合法的處置。
以目前黃金現貨市價計算，約每公克4661元，80.21公克黃金價值約37萬4千元，金價高漲使得這批黃金備受矚目。法院裁定指出，依民法及「退除役官兵死亡無人繼承遺產管理辦法」規定，遺產管理人在無法召開親屬會議的情況下，可向法院聲請變賣遺產，以支付必要費用、清償債權或交付遺贈物。
由於葉姓老兵在台灣地區無親屬，遺產管理人需依法妥善清查、妥善處理，確保墊支費用及行政支出能夠獲得償付。這次變賣黃金將有助於完成遺產管理程序。
