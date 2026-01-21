趁妻睡著滑她手機辯為離婚蒐證 法官判有罪：查外遇不能當藉口

林男趁劉姓妻子睡覺時，盜取她手機內照片，並刪除近萬張照片和LINE聯絡人等資料。林男辯稱，兩人訴訟離婚中，他是要蒐集證據，並非「無故」操作妻子手機。法官指出，配偶不能以懷疑外遇為由，侵入、取得及刪除對方手機內容，判刑5月。

判決指出，林男曾對劉女有家庭暴力行為，劉女聲請保護令，基隆地方法院2023年9月7日核發暫時保護令，命林不得對劉女實施身體、精神或經濟上騷擾、控制、脅迫，或其他不法侵害行為。

林男2023年9月25日凌晨在兩人居住處，趁劉女熟睡時，輸入密碼並開啟劉女手機，透過LINE把部分照片傳送到自己的手機，後來又刪除劉女手機內約9700張照片、Instagram帳號及貼文、LINE訊息和聯絡人等資料，並停止劉女手機iCloud服務。

劉女醒來時看到手機在林男手中，取回查看知情後提告。劉女還指控林男在兩天後，在個人臉書發訊息給胡男，內容是「胡先生，您好，我是劉○○的老公，我要跟她離婚，我需要關鍵證據，你可以當證人嗎？我跟你簽合約不告你，放棄對你的追訴，告劉○○成功後的錢我們分，你覺得如何？」

刑法第358條規定，無故輸入他人帳號密碼、破解使用電腦保護措施或利用電腦系統漏洞，入侵他人電腦或其相關設備者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。

檢察官偵查後，起訴林男行為涉犯刑法358條，但林男辯稱，他因懷疑妻子有外遇，兩人正在進行離婚訴訟，他是要蒐證，才操作妻子的手機，並非「無故」，不符合犯罪要件。

法官審理後指出，夫妻任一方不得藉口懷疑或有調查配偶外遇必要，即認有窺視、竊聽他方，甚至非公開談話或身體隱私部位。配偶在法律及事實上是親密連結的生活共同體，但並非全無隱私可言。刑法通姦罪已除罪化，難謂夫妻忠貞義務較隱私權保障有更高公益性，不採信林男辯詞，認林男行為難認非屬「無故」。