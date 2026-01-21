快訊

海陸班長值安官溜副連長辦公室睡翻天 他連士官督導長經過：人咧？

台美貿易協定 美促我農產品、汽車全面開放市場

行乞加補助月入6萬還享送餐服務 嗜賭被討錢殺「二房東」297刀求輕判

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

70歲的陳進財積欠失明的顏姓「二房東」債務遭催討，2024年6月拿刀狂刺顏297刀，台北地檢署依殺人罪起訴。陳認罪、主張有自首，台北地院國民法官庭依殺人罪判他19年徒刑。檢察官和陳皆上訴，台灣高等法院20日行準備程序，坐輪椅、由法警推進法庭的陳聲稱「我智能不足」，指自己活不到90歲，請求法官「給我一個機會」。

台北地檢署起訴指出，陳進財向顏姓老翁（78歲）分租台北市萬華區民和街的房子，陳雖然按時付房租，但他嗜賭，常向顏借錢，鄰人描述當顏開口要陳還錢時，常聽到雙方齟齬。

2024年6月9日，陳進財受不了又被顏催債，盛怒下先持剪刀狂刺顏38下，又拿起菜刀砍259刀，顏的頭骨破裂、腦漿四溢死亡。行凶後，陳更換血衣、血褲搭火車南下，在老家新竹都城隍廟附近的超商向人借手機打電話報案，警方獲報到場，陳蹲坐路旁對警方表示「我殺了人」。

檢警偵訊時，陳進財說不清欠了顏多少錢，還稱顏平常可以下廚煮飯，不知顏失明，辯稱只是想拿刀嚇顏一下而已。

台北地院開庭時，律師表示陳向顏借2萬元，1個月本息要還1萬5000元，後來變成8萬元，顏還對陳說若不還錢，就去街頭當乞丐，稱陳被高額利息逼迫犯罪。律師說，陳行凶後很後悔，打電話自首，符合自首減刑條件。

檢察官則指顏姓死者全身有近300處刀傷，現場血跡噴濺到2公尺高的牆面，陳是因賭癮不斷向顏借錢、且不願還錢才殺人。國民法官庭認為陳每月固定領有近3萬元的社會救助，每月乞討收入約1萬至3萬元不等，也有穩定居所，更享有居家服務員定期到戶照顧與送餐服務，卻因經不起批評而惱羞成怒、衝動行事，判他19年徒刑。

陳覺得量刑過重、檢察官認為量刑過輕，雙雙上訴。檢察官認為陳進財是因迫於情勢才自首，並非出於真誠悔悟；殺人後陳仍跑去賭博，也不應減刑；死者借錢給陳、提供居住地卻遭砍殺，且陳手段極其凶殘，應處死刑或無期徒刑。

法官20日整理爭點，包括死者出借給陳進財的金錢是否收取重利或超出民法法律上限的利息？死者是否有扣留陳的存摺、提款卡？陳有無復歸社會可能性？

律師主張，陳在「社會團體協助下」，有高度復歸社會可能，這也應是量刑因子；陳則說自己活不到90歲，且要有戶籍才能報假釋，希望法官原諒他、給他機會。

70歲的陳進財積欠失明的顏姓「二房東」債務遭催討，2024年6月拿刀狂刺顏297刀，台灣高等法院20日開庭，他懇求法官「給我一個機會」。記者王宏舜／攝影
70歲的陳進財積欠失明的顏姓「二房東」債務遭催討，2024年6月拿刀狂刺顏297刀，台灣高等法院20日開庭，他懇求法官「給我一個機會」。記者王宏舜／攝影

國民法官 殺人

延伸閱讀

輕判！趙少康大罷免「2次」亮票求重刑 法官判拘役還可緩刑

彰化「芭樂公主」遭砍26刀慘死…手掌只有皮連著 狠男友判無期定讞

影／看《紙風車20週年》紀錄片首映 贈送《青年的四個大夢》

書法名家張炳煌竹縣開展 毛筆和e筆創作激盪藝術火花

相關新聞

陸配被控替陸發展組織…國安局關鍵函 她無罪變改判8年

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝被控替大陸發展組織，一度遭羈押禁見，去年高雄高分院認定罪證不足，判無罪；全案經最高法院...

替陸發展組織…最高法院：可參照中方公開文件、組織 加以判斷

陸配周滿芝被控成立協會替中國大陸發展組織，涉違反國安法，一審無罪判決被撤銷，更審改判有罪。最高法院當時的判決理由指兩岸局...

利誘刺蒐陸委會機密未遂 他判6月

長榮航空公司駐四川省前首席代表喬思齊被控遭中國解放軍吸收，利誘大陸委員會官員發展組織刺蒐國防機密未遂，台灣高等檢察署依國...

21歲女兒囚家中餓死 雙親遭起訴

台中市廿一歲陳姓女子去年九月陳屍住處，體重僅卅公斤。檢警查出，陳女詹姓母親兩年來將女兒拘禁房內，每天僅供少量飲食，陳父漠...

行乞加補助月入6萬還享送餐服務 嗜賭被討錢殺「二房東」297刀求輕判

70歲的陳進財積欠失明的顏姓「二房東」債務遭催討，2024年6月拿刀狂刺顏297刀，台北地檢署依殺人罪起訴。陳認罪、主張...

海陸班長值安官溜副連長辦公室睡翻天 他連士官督導長經過：人咧？

海軍陸戰隊六六旅黃姓中士班長輪值「洞四洞六」安官，但他上哨僅7分鐘就躲進副連長辦公室呼呼大睡，他連士官督導長經過發現一連...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。