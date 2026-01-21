海陸班長值安官溜副連長辦公室睡翻天 他連士官督導長經過：人咧？

海軍陸戰隊六六旅黃姓中士班長輪值「洞四洞六」安官，但他上哨僅7分鐘就躲進副連長辦公室呼呼大睡，他連士官督導長經過發現一連值衛哨的安官不見人影，找1小時才找著；桃園地院審理時，黃認罪改簡判，依違反衛兵哨兵廢弛職務罪判4月徒刑，得易科12萬元罰金。

犯罪事實指出，現年25歲黃姓男子原隸屬海軍陸戰隊陸戰六六旅步一營的中士班長，2024年12月11日凌晨4時至6時，在桃園市龜山區下湖西營區114大樓中央走廊的安全士官桌，奉命輪值衛哨勤務，負責監控單位安全及應變緊急事故。

當天凌晨步一營步一連雷姓士官督導長於凌晨4時30分行經步二連士官桌，發現該時段負責值衛哨的黃姓中士班長並未於安全士官桌值勤，也不見人影，經一番尋找，5時42分才於副連長辦公室內發現呼呼大睡的黃男。

事後調閱監視錄影畫面顯示，黃男於凌晨4時7分就離開安官桌，直到5時42分被找到時，都待在副連長辦公室內沒有出來，廢弛職務時間長達95分鐘，憲兵指揮部桃園憲兵隊偵辦後函送偵辦，黃男事後已遭汰除。

檢方痛批，被告身為士官幹部，歷經軍事養成教育，本應知悉部隊擔任衛兵、哨兵或其他警戒職務的重要性，明知國軍重要命令的法紀要求，仍視相關規範於無物，怠忽其職務職責，於值勤期間擅自離開值勤處所睡眠，所為已然肇生營區安全破口，倘發生緊急狀況亦無法立即應處，對部隊危安、影響軍事安全危害非同小可，破壞部隊領導統御及軍紀維持等情狀，建請法院予以從重量刑，以資懲儆。