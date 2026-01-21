海陸班長值安官溜副連長辦公室睡翻天 他連士官督導長經過：人咧？

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

海軍陸戰隊六六旅黃姓中士班長輪值「洞四洞六」安官，但他上哨僅7分鐘就躲進副連長辦公室呼呼大睡，他連士官督導長經過發現一連值衛哨的安官不見人影，找1小時才找著；桃園地院審理時，黃認罪改簡判，依違反衛兵哨兵廢弛職務罪判4月徒刑，得易科12萬元罰金。

犯罪事實指出，現年25歲黃姓男子原隸屬海軍陸戰隊陸戰六六旅步一營的中士班長，2024年12月11日凌晨4時至6時，在桃園市龜山區下湖西營區114大樓中央走廊的安全士官桌，奉命輪值衛哨勤務，負責監控單位安全及應變緊急事故。

當天凌晨步一營步一連雷姓士官督導長於凌晨4時30分行經步二連士官桌，發現該時段負責值衛哨的黃姓中士班長並未於安全士官桌值勤，也不見人影，經一番尋找，5時42分才於副連長辦公室內發現呼呼大睡的黃男。

事後調閱監視錄影畫面顯示，黃男於凌晨4時7分就離開安官桌，直到5時42分被找到時，都待在副連長辦公室內沒有出來，廢弛職務時間長達95分鐘，憲兵指揮部桃園憲兵隊偵辦後函送偵辦，黃男事後已遭汰除。

檢方痛批，被告身為士官幹部，歷經軍事養成教育，本應知悉部隊擔任衛兵、哨兵或其他警戒職務的重要性，明知國軍重要命令的法紀要求，仍視相關規範於無物，怠忽其職務職責，於值勤期間擅自離開值勤處所睡眠，所為已然肇生營區安全破口，倘發生緊急狀況亦無法立即應處，對部隊危安、影響軍事安全危害非同小可，破壞部隊領導統御及軍紀維持等情狀，建請法院予以從重量刑，以資懲儆。

法官審酌，被告身為現役軍人卻未能重法守紀，影響軍事單位門禁安全，行為實不可取，考量被告犯後坦承犯行，態度尚可，並衡量其智識程度、家庭經濟狀況及犯罪動機等情狀，依陸海空軍刑法第34條第1項「擔任警戒職務之人廢弛職務罪」量處適當之刑並諭知易科罰金。

海軍陸戰隊66旅步一營步二連黃姓中士班長前年12月間某日輪值凌晨4至6時安全士官，卻跑到副連長辦公室座位睡翻了，步一連士官督導長經過發現步二連輪值安官不見人影，桃園地院依陸海空軍刑法廢弛職務罪判4月，得易科。圖／聯合報系資料照
海軍陸戰隊66旅步一營步二連黃姓中士班長前年12月間某日輪值凌晨4至6時安全士官，卻跑到副連長辦公室座位睡翻了，步一連士官督導長經過發現步二連輪值安官不見人影，桃園地院依陸海空軍刑法廢弛職務罪判4月，得易科。圖／聯合報系資料照

桃園地院 軍事 辦公室

延伸閱讀

獨／成功嶺天兵慘了！打遊戲愛睏站哨偷睡覺 慘遭302旅長親抓包

告別輝達 台北6公頃大松南營區的下一步？

現役海軍士官落海 浮屍在高雄蚵仔寮港內

加速融入部隊生活 陸軍政戰少尉今年起恢復須先歷練排長

相關新聞

中天主播林宸佑涉共諜羈押 北檢曾聲請搜索遭駁理由曝

中天記者兼主播「馬德」林宸佑涉收買現役軍人涉共諜案遭羈押，有媒體報導稱，此案原由台北地檢署向台北地院聲請搜索票，但卻「僅...

活活餓死21歲女兒關廁所 台中虎媽遭凌虐致死罪起訴法院接押

台中市年僅21歲陳姓女子在去年9月間陳屍住處，檢警調查發現，陳女是遭詹姓母親限制在房間廁所內，以少量餐食維持其生命，陳女...

走涵洞被車撞要國賠 北區養護工程分局提再審...減為賠38萬

黎姓男子2018年自桃園市大園區台61線高架橋下涵洞，由西往東方向徒步穿越台61線北上平面道路，結果在涵洞與台61線北上...

海陸班長值安官溜副連長辦公室睡翻天 他連士官督導長經過：人咧？

海軍陸戰隊六六旅黃姓中士班長輪值「洞四洞六」安官，但他上哨僅7分鐘就躲進副連長辦公室呼呼大睡，他連士官督導長經過發現一連...

利誘刺蒐陸委會機密未遂 他判6月

長榮航空公司駐四川省前首席代表喬思齊被控遭中國解放軍吸收，利誘大陸委員會官員發展組織刺蒐國防機密未遂，台灣高等檢察署依國...

國安局關鍵函 她無罪變改判8年

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝被控替大陸發展組織，一度遭羈押禁見，去年高雄高分院認定罪證不足，判無罪；全案經最高法院...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。