聽新聞
0:00 / 0:00

21歲女兒囚家中餓死 雙親遭起訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

台中市廿一歲陳姓女子去年九月陳屍住處，體重僅卅公斤。檢警查出，陳女詹姓母親兩年來將女兒拘禁房內，每天僅供少量飲食，陳父漠視未處置，導致陳女長期營養不足死亡。檢方昨依家暴凌虐致死罪、私行拘禁罪起訴陳女父母，在押中的詹女移審後，法院裁定繼續羈押禁見。

去年九月廿五日五十五歲陳父報案，稱女兒在房間內死亡，警方見陳女身形瘦小、全身脫皮，且死亡多時，與陳女父母所稱近日仍有見到女兒說法不符，加上鄰居稱陳女疑長期被控制在家，判斷陳女恐遭虐待致死，依私行拘禁致死罪送辦，檢方聲押五十一歲陳母詹女獲准，陳父十萬元交保，限制出境出海。

檢方調查，詹女因認女兒居家清潔等生活習慣未達其要求，二○二三年一月間強行為女兒辦理高中休學，再以電線綑綁房門門把，先將她拘禁在住處一樓房間內，之後又限縮範圍至房間浴室，每天只提供少量食糧維生，陳女日漸消瘦、體力枯竭。

去年九月廿一日上午，詹女見女兒未取用房間浴室門口菜粥，敲門呼叫也未獲回應，逕自認定女兒已死亡，沒有施救或緊急送醫，導致女兒因多重器官衰竭死亡。詹女同月廿五日凌晨為防止遺體散發屍臭，解開浴室門口電線，搬出遺體清理浴室，陳男同日見狀報警。

檢方認定，詹女涉犯私行拘禁七日以上且施以凌虐致死罪嫌，屬家庭暴力防治法所定家庭暴力罪，昨天提起公訴，建請法院繼續羈押。

檢方指陳父，明知女兒遭妻子長期拘禁，竟為迴避夫妻衝突，未採有效遏止手段或報警、帶同脫離等救護作為，容任妻子持續犯罪，認定涉犯幫助加重私行拘禁罪嫌、家庭暴力罪，一併起訴。

家暴

延伸閱讀

活活餓死21歲女兒關廁所 台中虎媽遭凌虐致死罪起訴法院接押

台中虎媽餓死21歲女兒父漠視 檢今起訴狠心父母

基隆冰櫃焚屍案3男否認凌虐致死 法官認定冷血拘禁與死亡有因果關係

浴室地面濕滑獨居男滑倒腳麻不能動 打電話報案求助

相關新聞

中天主播林宸佑涉共諜羈押 北檢曾聲請搜索遭駁理由曝

中天記者兼主播「馬德」林宸佑涉收買現役軍人涉共諜案遭羈押，有媒體報導稱，此案原由台北地檢署向台北地院聲請搜索票，但卻「僅...

活活餓死21歲女兒關廁所 台中虎媽遭凌虐致死罪起訴法院接押

台中市年僅21歲陳姓女子在去年9月間陳屍住處，檢警調查發現，陳女是遭詹姓母親限制在房間廁所內，以少量餐食維持其生命，陳女...

走涵洞被車撞要國賠 北區養護工程分局提再審...減為賠38萬

黎姓男子2018年自桃園市大園區台61線高架橋下涵洞，由西往東方向徒步穿越台61線北上平面道路，結果在涵洞與台61線北上...

利誘刺蒐陸委會機密未遂 他判6月

長榮航空公司駐四川省前首席代表喬思齊被控遭中國解放軍吸收，利誘大陸委員會官員發展組織刺蒐國防機密未遂，台灣高等檢察署依國...

國安局關鍵函 她無罪變改判8年

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝被控替大陸發展組織，一度遭羈押禁見，去年高雄高分院認定罪證不足，判無罪；全案經最高法院...

最高法院：可參照中方公開文件、組織 加以判斷

陸配周滿芝被控成立協會替中國大陸發展組織，涉違反國安法，一審無罪判決被撤銷，更審改判有罪。最高法院當時的判決理由指兩岸局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。