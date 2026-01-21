國安局關鍵函 她無罪變改判8年

台灣新住民關懷總會理事長周滿芝被控幫大陸統戰，被判刑八年。圖／取自台灣新住民關懷總會粉絲頁

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝被控替大陸發展組織，一度遭羈押禁見，去年高雄高分院認定罪證不足，判無罪；全案經最高法院撤銷發回更審，高雄高分院更一審依國安局函復，認定與周接觸的陸方組織，均為中共省級統戰部控制，而非單純民間交流組織，昨逆轉重判八年。可上訴。

周滿芝二○○四年自大陸嫁來台灣，已取得台灣身分證，二○一五年協助籌組「中國愛國黨」，隔年在前鎮成立「高雄市新住民姐妹關懷協會」，擔任該會及「台灣新住民關懷總會」理事長。

檢調指控，周滿芝先加入大陸統一戰線工作委員會，並受大陸「陝西省愛國主義志願者協會」指示，在台灣籌備「中國愛國主義志願者協會」分會，且周曾到大陸湖南省會見統戰部長黃蘭香，向陸方尋求資助，讓她在台灣發展組織，宣傳一國兩制。

二○二三年十二月初，橋頭地檢署指揮高雄市調處、警察等單位展開搜索，傳訊卅五人，包括六名台東、高雄村里長，周女經檢方複訊後聲押禁見獲准。

此案檢方分反滲透法、國家安全法偵辦，反滲透法由地檢署管轄，國安法部分移請高雄高分檢，兩案由地檢署、高雄高分檢分別偵結起訴。

國安法部分，高雄高分院前審認為，周滿芝雖成立新住民協會與大陸人士聯繫，但無法認定她有被對岸吸收招攬陸配、新住民、新住民二代事實，檢方也未舉證她有直接或間接獲得大陸資金，且站台支持特定候選人，與一般選舉拉票情形雷同，判周無罪。

檢方上訴，最高法院發回高雄高分院更審，國安局函復合議庭與周接觸的陸方組織「陝西省愛國主義志願者協會」及「中國愛國主義志願者協會」，均為中共省級統戰部控制，而非單純民間交流組織。

合議庭依據國安局報告，認定周滿芝透過在台成立民間團體，積極規畫活動統戰，且直接向陸方要求資助、指導，再利用協會對台灣新住民、陸配滲透，加深彼此對立，改判八年。