快訊

美最高法院 20日未宣判川普關稅案

聽新聞
0:00 / 0:00

太子集團洗錢案進入收尾 檢調再約談「和平大苑」豪宅總管涂又文

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

檢調偵辦<a href='/search/tagging/2/太子集團' rel='太子集團' data-rel='/2/243404' class='tag'><strong>太子集團</strong></a>洗錢案，再約談負責掌管「和平大苑」豪宅總管凃又文（右）。記者張宏業／攝影
檢調偵辦太子集團洗錢案，再約談負責掌管「和平大苑」豪宅總管凃又文（右）。記者張宏業／攝影
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，全案已接近收網，調查局為釐清集團主席陳志購買「和平大苑」豪宅金流，今天2度約談豪宅總管凃又文、尼爾公司副總林英傑到案，詢後移送台北地檢署，檢察官漏夜偵訊後後請回。

檢方偵辦太子集團初期，一度向法院聲押禁見凃又文，但法院裁定30萬交保，北檢不服提抗告，台灣高等法院裁定駁回確定。據了解，凃又文對太子集團金流支付方式、隱匿資產管道方式均配合調查，檢方因此未給予加保，訊後在友人陪同下離去。

檢調清查發現，太子集團被美英兩國聯手制裁後，負責管理台灣幹部的新加坡籍「大帳房」陳秀玲，直接命令凃又文匯款外幣至人頭公司，疑有協助脫產之虞。辦案人員進一步追查，太子集團購買「和平大苑」豪宅，部分款項是用人頭公司假交易，再將款項匯入台灣。

此外，負責購買「和平大苑」的台灣太子公司負責人王昱棠，與尼爾公司副總林英傑是好友，太子集團出事後，王昱棠處理相當多金流，此部分涉及隱匿犯罪所得，因此2度約談林英傑到案。

據了解，凃又文階級不如雖王昱棠，但「和平大苑」的11間豪宅是太子集團在台8家公司持有，涂女又是豪宅管委會聯繫窗口，可直接「跳級」聯繫陳秀玲，檢方認為有證據需要補強，因此再約談她到案。

檢方上周針對帛琉度假村水房洗錢部分，傳喚「愛萊度假村」登記負責人曾國恩，訊後50萬交保。檢調清查，曾國恩來頭不小，是嘉義專做放款的聞人，也與台中地區身價百億的博弈大亨相當熟稔。

北檢偵辦太子集團已進入尾聲，辦案人員目前針對各區塊犯罪事實展開資料彙整，預計農曆年後起訴全案，查扣的布加迪等34輛豪車，也規劃在春節後拍賣。

檢方偵辦太子集團洗錢案，「和平大苑」豪宅總管凃又文（右）訊後由友人陪同離去。記者邱德祥／攝影
檢方偵辦太子集團洗錢案，「和平大苑」豪宅總管凃又文（右）訊後由友人陪同離去。記者邱德祥／攝影
太子集團尼爾公司副總林英傑（右）再度被檢調約談。記者張宏業／攝影
太子集團尼爾公司副總林英傑（右）再度被檢調約談。記者張宏業／攝影

太子集團 北檢

延伸閱讀

太子集團案山豬王等32輛豪車鑑價中 農曆年後拍賣

太子集團在台洗錢 檢調今搜索博弈水房 約談1人到案

太子集團在台經營A片網站「快射」吸引儲值賭博洗錢 8人拘提到案

太子集團主席陳志被捕 台灣洗錢源頭現形 匯致國際負責人送辦

相關新聞

中天主播林宸佑涉共諜羈押 北檢曾聲請搜索遭駁理由曝

中天記者兼主播「馬德」林宸佑涉收買現役軍人涉共諜案遭羈押，有媒體報導稱，此案原由台北地檢署向台北地院聲請搜索票，但卻「僅...

活活餓死21歲女兒關廁所 台中虎媽遭凌虐致死罪起訴法院接押

台中市年僅21歲陳姓女子在去年9月間陳屍住處，檢警調查發現，陳女是遭詹姓母親限制在房間廁所內，以少量餐食維持其生命，陳女...

走涵洞被車撞要國賠 北區養護工程分局提再審...減為賠38萬

黎姓男子2018年自桃園市大園區台61線高架橋下涵洞，由西往東方向徒步穿越台61線北上平面道路，結果在涵洞與台61線北上...

雙氧水豬腸賣出2355公斤 百威3人起訴

百威食品公司楊姓負責人因販售的豬大腸成色、品相不佳，涉嫌用雙氧水浸泡漂白，共2355公斤流入市面，屏東地檢署將楊男及兩名...

太子集團洗錢案進入收尾 檢調再約談「和平大苑」豪宅總管涂又文

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，全案已接近收網，調查局為釐清集團主席陳志購買「和平大苑」豪宅金流，今天2度約談豪宅總管凃又...

台南前里長遭攔停刺殺身亡 凶嫌二審仍判18年

曾擔任過台南學甲區三慶里長的李姓男子，去年2月22日傍晚外出巧遇住同里的郭姓男子，2人疑因債務糾紛起口角，郭涉持水果刀連...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。