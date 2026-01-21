雙氧水豬腸賣出2355公斤 百威3人起訴

屏東縣衛生局去年10月會同檢方等單位到百威食品公司在屏東縣租賃加工場調查。圖／讀者提供 百威食品公司楊姓負責人因販售的豬大腸成色、品相不佳，涉嫌用雙氧水浸泡漂白，共2355公斤流入市面，屏東地檢署將楊男及兩名員工依違反食品安全衛生管理法罪嫌起訴，楊男遭求刑2年以上。

去年中秋節前爆發黑心豬大腸食安風暴，檢方調查發現，北市百威食品公司在屏東縣長治鄉租賃加工廠，楊姓負責人因客戶反映豬大腸成色、品項不佳，去年2月指示張姓會計訂購工業用雙氧水（過氧化氫），6月起指示蘇姓、陳姓員工烹煮豬大腸後，挑選成色、品相不佳的黑大腸，以工業用雙氧水浸泡漂白後，沖洗去除異味再秤重、包裝。

檢方查出，百威食品去年6到9月以每公斤140、150元銷售給客戶邱姓業者、楊姓業者，及寧夏夜市一家麻辣臭豆腐攤商等4家下游業者，共賣出2355公斤，比市場行情每公斤約2、300元便宜許多。

檢方認為，楊姓負責人與蘇姓、陳姓員工為食品加工從業人員，竟為提高賣相，使用工業用雙氧水加工、漂白，販售給客戶，影響範圍及人數甚廣，實難輕忽造成的潛在傷害人體健康危險情況，將3人依違反食安法罪嫌起訴。

檢方並建議法院將楊姓負責人量處2年以上有期徒刑，併科100萬元罰金，蘇姓及陳姓員工則建請量處1年以上有期徒刑，併科15萬元罰金。至於張姓會計屬幫助犯，坦承犯行且犯後態度良好，緩起訴處分，向公庫支付5萬元與參加法治教育。

全案去年10月爆發後，食藥署依違反食安法對百威食品裁罰5400萬元，業者繳不出來，被移送行政執行署屏東分署強制執行查扣機具設備等。屏東分署指出，去年11月法拍僅拍出一尊佛像500元，業者委請律師提訴願聲請停止執行。