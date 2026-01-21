快訊

美最高法院 20日未宣判川普關稅案

聽新聞
0:00 / 0:00

雙氧水豬腸賣出2355公斤 百威3人起訴

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣衛生局去年10月會同檢方等單位到百威食品公司在屏東縣租賃加工場調查。圖／讀者提供
屏東縣衛生局去年10月會同檢方等單位到百威食品公司在屏東縣租賃加工場調查。圖／讀者提供
百威食品公司楊姓負責人因販售的豬大腸成色、品相不佳，涉嫌用雙氧水浸泡漂白，共2355公斤流入市面，屏東地檢署將楊男及兩名員工依違反食品安全衛生管理法罪嫌起訴，楊男遭求刑2年以上。

去年中秋節前爆發黑心豬大腸食安風暴，檢方調查發現，北市百威食品公司在屏東縣長治鄉租賃加工廠，楊姓負責人因客戶反映豬大腸成色、品項不佳，去年2月指示張姓會計訂購工業用雙氧水（過氧化氫），6月起指示蘇姓、陳姓員工烹煮豬大腸後，挑選成色、品相不佳的黑大腸，以工業用雙氧水浸泡漂白後，沖洗去除異味再秤重、包裝。

檢方查出，百威食品去年6到9月以每公斤140、150元銷售給客戶邱姓業者、楊姓業者，及寧夏夜市一家麻辣臭豆腐攤商等4家下游業者，共賣出2355公斤，比市場行情每公斤約2、300元便宜許多。

檢方認為，楊姓負責人與蘇姓、陳姓員工為食品加工從業人員，竟為提高賣相，使用工業用雙氧水加工、漂白，販售給客戶，影響範圍及人數甚廣，實難輕忽造成的潛在傷害人體健康危險情況，將3人依違反食安法罪嫌起訴。

檢方並建議法院將楊姓負責人量處2年以上有期徒刑，併科100萬元罰金，蘇姓及陳姓員工則建請量處1年以上有期徒刑，併科15萬元罰金。至於張姓會計屬幫助犯，坦承犯行且犯後態度良好，緩起訴處分，向公庫支付5萬元與參加法治教育。

全案去年10月爆發後，食藥署依違反食安法對百威食品裁罰5400萬元，業者繳不出來，被移送行政執行署屏東分署強制執行查扣機具設備等。屏東分署指出，去年11月法拍僅拍出一尊佛像500元，業者委請律師提訴願聲請停止執行。

延伸閱讀

工業用雙氧水泡豬大腸…逾2噸流入市面 屏檢起訴百威食品3人 

北市2家出現致癌黃魚 旭集、七海酒樓、遠東Café螃蟹重金屬超標

救護車路口碰撞病患傷重不治 嘉義男未避讓遭判6月緩刑2年

恐嚇京華城案檢察官求刑7月以上判緩刑 檢：擬研議提上訴

相關新聞

中天主播林宸佑涉共諜羈押 北檢曾聲請搜索遭駁理由曝

中天記者兼主播「馬德」林宸佑涉收買現役軍人涉共諜案遭羈押，有媒體報導稱，此案原由台北地檢署向台北地院聲請搜索票，但卻「僅...

活活餓死21歲女兒關廁所 台中虎媽遭凌虐致死罪起訴法院接押

台中市年僅21歲陳姓女子在去年9月間陳屍住處，檢警調查發現，陳女是遭詹姓母親限制在房間廁所內，以少量餐食維持其生命，陳女...

走涵洞被車撞要國賠 北區養護工程分局提再審...減為賠38萬

黎姓男子2018年自桃園市大園區台61線高架橋下涵洞，由西往東方向徒步穿越台61線北上平面道路，結果在涵洞與台61線北上...

雙氧水豬腸賣出2355公斤 百威3人起訴

百威食品公司楊姓負責人因販售的豬大腸成色、品相不佳，涉嫌用雙氧水浸泡漂白，共2355公斤流入市面，屏東地檢署將楊男及兩名...

太子集團洗錢案進入收尾 檢調再約談「和平大苑」豪宅總管涂又文

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，全案已接近收網，調查局為釐清集團主席陳志購買「和平大苑」豪宅金流，今天2度約談豪宅總管凃又...

台南前里長遭攔停刺殺身亡 凶嫌二審仍判18年

曾擔任過台南學甲區三慶里長的李姓男子，去年2月22日傍晚外出巧遇住同里的郭姓男子，2人疑因債務糾紛起口角，郭涉持水果刀連...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。