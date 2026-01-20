走涵洞被車撞要國賠 北區養護工程分局提再審...減為賠38萬

黎姓男子2018年自桃園市大園區台61線高架橋下涵洞，由西往東方向徒步穿越台61線北上平面道路，結果在涵洞與台61線北上平面道路交會處遭開著轎車的劉姓婦人撞傷，黎認為交通部公路總局第一區養護工程處（改制前）未在匝道口設置速限標示、畫設車輛停止線等，提告求償990萬元。案經纏訟，台灣高等法院今判北區養護工程分局賠償38萬2668元。

這件車禍發生於2018年12月19日晚間6點半左右，黎穿涵洞時，被劉姓女駕駛撞上，導致骨盆骨折、全身多處受傷，住院將近1個月才出院，休養半年後，走路仍得仰賴助行器。

黎認為第一區養工處未在匝道口設置速限標示，也未劃設如涵洞另側與台61線南下平面道路交會處的車輛停止線；涵洞為當地民眾交通要道，經常有人車出入，但該路段路燈不亮，也未劃設黃色網狀格線或裝設黃色閃光警示號誌，管理明顯有疏失。

第一區養工處主張肇事原因為劉姓女駕駛未注意車前狀況、未暫停讓穿越道路的行人先行通過，案發當時「夜間天候晴、路面乾燥、無缺陷、無障礙物、視距良好」，在車燈照明下仍可清楚觀見車輛前方狀況，與路燈亮不亮沒有關係。

第一區養工處認為涵洞為「迴轉道」非路口，而是主線側道，依道路交通標誌標線號誌設置規則，無須畫設停止線；黃色閃光警示號誌是設於交岔路口或危險路段，事發路段並非路口，且屬道路A級服務水準路段，也無設置黃色閃光警示號誌的必要。

新北地院認為，涵洞這種在公路路基下的連通建築物，現行法令未明確定義與規範用途，但根據一般人生活經驗，應適用於排洪、灌溉甚至橫跨道路做為人車通道。根據現場照片，涵洞寬5.8公尺，外觀與一般供通行的道路一樣，涵洞並無禁止人車進入的警告標誌或標線，加上涵洞的兩側出口，都有槽化線緩衝帶、反射鏡等設施，任憑公眾與車輛通行，可以認定這個涵洞是供公眾通行的一般道路，涵洞與台61線道路就是路口。